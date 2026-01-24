Ukraine bắt 'đặc tình Nga do thám địa điểm trúng tên lửa Oreshnik'

Ukraine thông báo bắt hai người bị nghi thu thập thông tin cho Nga về thiệt hại ở khu vực trúng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại tỉnh Lviv.

"Lực lượng phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt hai đặc tình của tình báo Nga. Những người này đang giúp đối phương xác minh hậu quả sau cuộc tập kích bằng tên lửa Oreshnik nhằm vào hạ tầng dân sự tại tỉnh Lviv đêm 8/1", SBU thông báo hôm 22/1.

Nghi phạm đầu tiên là người đàn ông 64 tuổi ở thành phố Mukachevo thuộc tỉnh Zakarpattia. Nghi phạm còn lại, 22 tuổi, là hàng xóm của người này và hiện không có việc làm. SBU cáo buộc nghi phạm trẻ tuổi đã thực hiện chỉ thị của tình báo Nga và đến hiện trường vụ tấn công, chụp ảnh và ghi lại tọa độ lên ứng dụng Google Maps.

Một trong hai nghi phạm bị khống chế trong ảnh đăng ngày 22/1. Ảnh: SBU

"Nghi phạm sau đó chuyển thông tin tình báo thu thập được cho cộng sự ở nhà, để người này báo cáo trực tiếp cho tình báo Nga", SBU cho hay, thêm rằng cả hai nghi phạm bị bắt cùng lúc.

SBU cho biết nghi phạm 64 tuổi được tình báo Nga tuyển mộ từ xa. "Nga cần thông tin về mức độ thiệt hại của các cơ sở Ukraine sau cuộc tấn công, nhằm sử dụng cho các chiến dịch đặc biệt về truyền thông, cũng như lên kế hoạch thực hiện những đòn tập kích mới vào khu vực", thông báo có đoạn.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Nga hôm 8/1 sử dụng một tên lửa Oreshnik khi tiến hành đòn tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm trả đũa vụ Kiev "phóng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin", cáo buộc mà Ukraine và Mỹ đã bác bỏ.

Giới chức Ukraine xác nhận Oreshnik đã đánh xuống tỉnh Lviv, khu vực sát biên giới với Liên minh châu Âu, và đăng ảnh các mảnh vỡ tên lửa. Kiev cho biết địa điểm bị đánh trúng là "mục tiêu dân sự", nhưng không nêu cụ thể về vị trí hay thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đòn tập kích đã vô hiệu hóa Nhà máy Sửa chữa Máy bay Nhà nước Lviv, cơ sở chuyên bảo dưỡng, đại tu tiêm kích MiG-29 và F-16 cho không quân Ukraine.

Nga có thể đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/AMK Mapping

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương hơn 12.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Defense News)