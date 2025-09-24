UAV Ukraine tiếp tục tập kích nhà máy dầu lớn hàng đầu của Nga

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc hóa dầu Neftekhim Salavat của tập đoàn Gazprom, một trong những cơ sở lớn nhất Nga, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần.

"Nhà máy lọc hóa dầu Neftekhim Salavat của tập đoàn Gazprom lại bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Chúng tôi đang đánh giá mức độ thiệt hại", Radiy Khabirov, thống đốc vùng Bashkortostan ở miền trung Nga, ngày 24/9 cho hay.

Ông Khabirov không cho biết có bao nhiêu UAV Ukraine tham gia cuộc tấn công cũng như thiệt hại mà chúng gây ra. Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó không đề cập tới vụ tấn công này trong bản cập nhật về các cuộc không kích ghi nhận trên khắp cả nước.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Post rằng Trung tâm Tác chiến Đặc biệt A của SBU đã tiến hành đòn tập kích bằng UAV nhắm vào nhà máy Neftekhim Salavat.

"SBU tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở sâu trong lãnh thổ Nga cung cấp nguồn tài chính cho cuộc chiến chống lại chúng tôi. Nga cuối cùng phải nhận ra rằng cuộc chiến chống lại Ukraine sẽ phải trả giá đắt", nguồn tin này nói.

UAV Ukraine tập kích nhà máy dầu Nga lần thứ hai Khói đen bốc lên từ nơi được cho là nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat ở vùng Bashkortostan. Video: X/ Vikspeaks1

Video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen lớn bốc lên từ nơi được cho là nhà máy lọc hóa dầu Neftekhim Salavat, sau khi người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần nhà máy Neftekhim Salavat bị tập kích. Cơ quan an ninh Ukraine ngày 18/9 cho biết UAV của họ đã đánh trúng trung tâm nhà máy, gây ra "đám cháy lớn". Thống đốc Bashkortostan khi đó xác nhận sự việc, nhưng chỉ nói rằng thiệt hại đang được đánh giá.

Tổ hợp Neftekhim Salavat, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.400 km, là nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 của Nga với công suất hàng năm là 10 triệu tấn, sản xuất hơn 150 sản phẩm dầu mỏ và hóa chất.

Khói lửa bốc lên từ nhà máy lọc hóa dầu Neftekhim Salavat của Nga hôm 18/9. Ảnh: Euro Maidan Press

Ukraine gần đây tăng cường tập kích cơ sở dầu khí Nga, nhằm gây tổn hại cho huyết mạch năng lượng của nước này. Tính từ đầu tháng 8, ít nhất 10 nhà máy lọc dầu bị tấn công, buộc Nga có thời điểm bị cắt giảm gần 20% công suất lọc dầu. Các cuộc tấn công cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở Nga, đẩy giá bán buôn lên cao.

Transneft, công ty vận hành đường ống dầu Nga, được cho là đã cảnh báo các nhà sản xuất rằng sản lượng dầu có thể suy giảm nếu các cuộc tấn công bằng UAV tiếp diễn và gây thiệt hại cho các cơ sở quan trọng.

Gazprom Neft tuần trước cho biết đã hoãn lịch bảo trì định kỳ nhà máy lọc dầu Omsk như một phần biện pháp nhằm bình ổn nguồn cung nhiên liệu trong nước của chính phủ Nga.

Vị trí nhà máy Neftekhim Salavat, cách biên giới Ukraine hơn 1.400 km. Đồ họa: Google Maps

Thanh Tâm (Theo Reuters, Moscow Times, RBC Ukraine)