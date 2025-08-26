'UAV Ukraine' phát nổ trên không phận Estonia

Giới chức Estonia cho biết một UAV của Ukraine bay chệch hướng và phát nổ trên bầu trời nước này, không có thương vong liên quan.

Một nông dân Estonia ngày 25/8 phát hiện mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) tự sát trên cánh đồng của làng Koruste, gần thị trấn Tartu ở đông nam Estonia, cách biên giới với Nga khoảng 75 km.

"Dựa trên thông tin sơ bộ, chúng tôi tin rằng đây là một UAV nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga", Margo Palloson, lãnh đạo Cơ quan An ninh Nội địa Estonia, ngày 26/8 cho biết. "Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là UAV Nga.

Hố trên cánh đồng ở Estonia, nơi mảnh vỡ UAV nghi của Ukraine rơi xuống trong ảnh chụp ngày 25/8. Ảnh: ERR

Theo ông Palloson, UAV nói trên có thể chuyển hướng bay vào không phận Estonia do Nga gây nhiễu tín hiệu GPS hoặc can thiệp bằng các hệ thống tác chiến điện tử khác. UAV này phát nổ trên không và "có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu nó rơi trúng nhà dân", ông Palloson nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Estonia là một trong các quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Estonia đã chuyển nhiều loại vũ khí, đạn, thiết bị quân sự và hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Các nước láng giềng của Nga và Ukraine nhiều lần ghi nhận việc UAV bay vào lãnh thổ. Giới chức Ba Lan tuần trước cho biết một UAV Nga bay vào nước này và phát nổ trên cánh đồng ngô, không gây ra thương vong.

Sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến tên lửa hoặc UAV bay lạc xảy ra vào tháng 11/2022, khi một quả đạn S-300 Ukraine bay qua biên giới và rơi xuống ngôi làng trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không, triển khai tiêm kích để ứng phó.

Vị trí các nước Baltic, Nga và Ukraine. Đồ họa: FT

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, ERR)