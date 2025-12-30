UAV nhựa xốp Nga bay hơn 230 km, tập kích trực thăng Ukraine

Lực lượng Nga dùng UAV giá rẻ tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine, trong đó một chiếc nhắm đến trực thăng ở cách tiền tuyến 236 km.

Trung tâm Rubikon, đơn vị drone tinh nhuệ thuộc quân đội Nga, ngày 29/12 công bố video máy bay không người lái (UAV) tự sát Molniya tập kích các mục tiêu ở sâu trong hậu phương Ukraine, gồm máy bay, radar phòng không P-18, P-19, 19Zh6 và 79K6 "Pelican", radar phản pháo Zoopark-3, cùng một số tàu hàng neo tại cảng Odessa.

Trong số các máy bay bị tấn công, có một trực thăng nằm tại bãi đỗ ở tỉnh Poltava, cách tiền tuyến 236 km. Tín hiệu từ UAV bị ngắt trước khi nó lao trúng mục tiêu, chưa rõ kết quả đòn đánh. Một phi cơ tự sát khác của Nga đã lao vào buồng lái vận tải cơ An-26 Ukraine ở sân bay Mykolaiv, cách điểm xuất phát khoảng 80 km.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

UAV giá rẻ Nga tập kích 'trực thăng Ukraine' cách tiền tuyến hơn 230 km UAV Molniya của Nga tấn công loạt mục tiêu tại hậu phương Ukraine trong video công bố ngày 29/12. Video: Rubikon

Theo các trang tin quân sự Nga, biến thể Molniya mà Rubikon sử dụng trong những vụ tập kích trên dường như được lắp thiết bị kết nối Internet di động qua sóng LTE, thậm chí còn có khả năng mang bộ thu phát dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

"Ukraine từng dùng hệ thống tương tự để tấn công các tổ hợp phòng không và radar ở bán đảo Crimea. Giờ tới lượt chúng ta sử dụng chúng", Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho hay.

Theo Rybar, quân đội Nga trước đây thường dùng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa diệt hạm Kh-35, có giá lần lượt là 3 triệu USD và 500.000 USD, để tấn công máy bay, radar phòng không nằm sâu trong hậu phương Ukraine. Sự xuất hiện của biến thể Molniya với kết nối Internet di động giúp họ thực hiện đòn tập kích với giá chỉ vài trăm đến vài nghìn USD mỗi lần.

Molniya là UAV tự sát cánh bằng, nhưng ứng dụng hệ thống điều khiển của drone góc nhìn thứ nhất (FPV). Chúng được làm từ gỗ dán và nhựa xốp, có thể lắp ráp tại chỗ trong khoảng 3 giờ với chi phí 300 USD. Những chiếc Molniya nguyên bản có tầm bay 30 km, tốc độ tối đa 80 km/h, thời gian hoạt động 40 phút và mang đầu đạn uy lực hơn nhiều so với drone FPV.

Truyền thông Ukraine hồi giữa tháng công bố ảnh UAV Molniya được lắp bộ thu phát Starlink, bảo đảm duy trì kết nối từ rất xa và kháng nhiễu tốt hơn sóng vô tuyến truyền thống. Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhy Beskrestnov nhận định đây là "tin xấu" cho lực lượng nước này.

Nga từng triển khai Molniya mang theo drone góc nhìn thứ nhất trên lưng, biến phi cơ trở thành UAV hoạt động theo nguyên lý "mẹ - con". Sau khi Molniya bay sâu vào phòng tuyến đối phương, drone sẽ rời UAV mẹ để tìm kiếm và tấn công mục tiêu, trong khi bản thân chiếc Molniya có thể tung đòn đánh bồi hoặc tập kích mục tiêu khác.

Rob Lee, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định ưu điểm của chiến thuật này là Molniya có thiết kế đơn giản và giá rẻ, do đó Nga có thể triển khai với số lượng lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)