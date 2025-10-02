UAV Nga tập kích tàu hỏa đang chạy, qua mặt trực thăng Ukraine

Video mới công bố cho thấy UAV nghi là Geran-2 tập kích đoàn tàu Ukraine đang di chuyển, chiến thuật có thể gây rắc rối lớn cho đối phương.

Truyền thông Nga ngày 1/10 công bố video "máy bay không người lái (UAV) thông minh tấn công đoàn tàu chở thiết bị quân sự, nhiên liệu của quân đội Ukraine" gần thành phố Bobrovitsa thuộc tỉnh Chernihiv, cách biên giới khoảng 160 km.

Trong video, phi cơ tự sát Nga trang bị cảm biến ảnh nhiệt bám theo đoàn tàu Ukraine đang di chuyển, sau đó nhắm vào đầu máy để buộc tàu dừng lại. Quân đội Nga sau đó triển khai thêm nhiều UAV để tung đánh bồi, chúng còn né tránh được ánh đèn pha từ các trực thăng Ukraine làm nhiệm vụ cảnh giới.

UAV tự sát Nga tấn công đoàn tàu đang di chuyển ở tỉnh Chernihiv ngày 1/10.

"UAV tập kích thành công đoàn tàu đang di chuyển và qua mặt biên đội máy bay hộ tống của đối phương. Đòn tập kích đã phá hủy hoặc làm hư hại 14 toa chở nhiên liệu, 10 toa hàng, 5 toa chở thiết bị quân sự và kỹ thuật", trang Iznanka có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết đoàn tàu đang chạy được coi là mục tiêu cực kỳ khó tấn công đối với UAV tự sát.

"Trong trận tập kích tại tỉnh Chernihiv, lực lượng Nga đã dùng UAV dòng Geran-2. Mục tiêu chính của chúng ở tỉnh Chernihiv và Sumy là các đoàn tàu, đầu máy và trạm biến áp cấp điện cho đường sắt. Người vận hành có thể điều khiển UAV mang đầu nổ nặng 90 kg vào ban đêm giúp tăng khả năng đánh trúng, ngay cả với những mục tiêu được bảo vệ kỹ lưỡng", Rybar giải thích.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Văn phòng Công tố tỉnh Chernihiv cho biết đoàn tàu bị tấn công ngày 1/10 có các toa xe chở ngũ cốc. "Trận tập kích không gây ra thương vong, song khiến 26.000 người tại tỉnh mất điện và làm các chuyến tàu phải dừng hoạt động", cơ quan này cho hay.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đang mở chiến dịch tấn công các đoàn tàu ở sâu trong hậu phương của đối phương. Họ thừa nhận hoạt động này gây ra hoảng loạn và thiệt hại kinh tế, cũng như làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine.

Vị trí thành phố Bobrovitsa, tỉnh Chernihiv. Đồ họa: RYV

Đường sắt là thành phần quan trọng trong hậu cần của hai bên, trong đó Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt cho vận tải quốc tế khi các sân bay phải đóng cửa vì chiến sự. Moskva và Kiev cũng nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt của nhau từ khi chiến dịch bùng phát.

Lãnh đạo công ty Đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovskyi cho biết Nga tăng cường tập kích mạng lưới đường sắt nước này từ đầu mùa hè, khiến hàng chục nhà ga bị hư hại do trúng UAV.

"Nga trước đây không đủ nguồn lực để sử dụng UAV tự sát tầm xa, như mẫu Geran, cho nhiệm vụ săn lùng các đoàn tàu. Tuy nhiên, giờ họ có đủ phi cơ để tấn công từng đoàn tàu, thay vì phải dành khí tài cho những mục tiêu chiến lược", ông nói.

