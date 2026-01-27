UAV Nga quần thảo nhiều giờ ở Kiev mà không bị bắn hạ

Một số UAV Nga, được cho là mẫu Geran và BM-35, hoạt động nhiều giờ trên bầu trời thủ đô Ukraine mà không bị phòng không bắn hạ.

Video được truyền thông Ukraine công bố ngày 26/1 cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Nga, được cho là dòng Geran, bay thấp và lượn nhiều vòng trên bầu trời thủ đô Kiev. Không có báo động phòng không vào thời điểm đó, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine tìm cách bắn hạ mục tiêu.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên Kiev mà không bị bắn hạ UAV Nga bay trên bầu trời Kiev trong video công bố ngày 26/1. Video: Kyiv Info, RBC Ukraine

Giới chuyên gia Ukraine nhận định nguyên nhân là do UAV Nga bay thấp, có thể dưới 100 m và khiến mạng lưới phòng không bị bất ngờ.

Họ cũng cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng hơn là tình báo Nga đã nắm được vị trí các đơn vị phòng không và radar cảnh giới Ukraine, cung cấp cho đơn vị vận hành UAV để phi cơ tránh những nơi này và tiến vào vùng trời Kiev mà không bị phát hiện.

Trang tin quân sự RusVesna của Nga cho biết một trong các UAV trinh sát đã hoạt động khoảng 4 tiếng rưỡi trên bầu trời Kiev. Lực lượng Nga đã dùng phi cơ BM-35 được lắp bộ thu phát tín hiệu Internet vệ tinh Starlink, có tầm hoạt động lên đến 500 km và khả năng kháng nhiễu cao.

"UAV xuất hiện ở vùng trời trung tâm thành phố, trên hai bờ sông Dnieper và nhiều quận tại thủ đô Kiev. Các UAV sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink, do đó không bị gây nhiễu, không rõ lý do phòng không Ukraine lại không bắn hạ chúng", trang tin này cho hay.

Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết nhiều khả năng UAV được trang bị modem LTE hoặc bộ thu phát Starlink Mini hoạt động được trên lãnh thổ Ukraine.

Loại phi cơ này, cùng với tình trạng thiếu đạn phòng không của Ukraine, cho phép Nga nối lại hoạt động trinh sát đường không ở Kiev như giai đoạn đầu chiến sự.

"Tuy nhiên, tình hình hiện tại sẽ không kéo dài mãi. Đối phương đang tích cực tìm cách đối phó UAV Geran, quân đội Nga nên tận dụng thành quả đạt được từ bây giờ, giảm thiểu thời gian giữa nhận hình ảnh từ UAV trinh sát ở Kiev với triển khai vũ khí phù hợp. Nếu có thêm vệ tinh trinh sát với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao, hiệu quả của hoạt động trinh sát sẽ còn được cải thiện hơn nữa", Rybar cho hay.

Vị trí thủ đô Kiev của Ukraine. Đồ họa: RYV

Nga liên tục nâng cấp UAV dòng Geran, trong đó có tăng khối lượng đầu đạn, trang bị động cơ phản lực, lắp camera, thiết bị kết nối Internet qua mạng di động hoặc vệ tinh, thậm chí lắp tên lửa đối không và tên lửa phòng không vác vai cho loại phi cơ này.

Ngoài ra, lực lượng Nga gần đây dường như nhiều lần dùng UAV tự sát BM-35, còn gọi là Italmas, để tập kích mục tiêu Ukraine. Đây là mẫu phi cơ được chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ, mang đầu đạn nặng tới 40 kg, tốc độ 100-200 km/h, tầm bay hơn 200 km và có giá khoảng 22.000 USD mỗi chiếc.

Một số phi cơ BM-35 gần đây được tích hợp bộ thu phát Starlink, cho thấy Nga đang sử dụng chúng để săn tìm mục tiêu giá trị cao ở tầm trung, cách xa tiền tuyến nhưng chưa vào quá sâu trong hậu phương.

Anton Zemlyany, chuyên gia thuộc Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cảnh báo BM-35 sẽ là một trong các vũ khí chính xác cao được Nga tận dụng tối đa nhằm săn lùng các tổ hợp đắt tiền như tên lửa phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS, bên cạnh tên lửa đạn đạo và hành trình.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RBC Ukraine, TSN)