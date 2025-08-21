UAV Nga bị cáo buộc xâm nhập, phát nổ trên lãnh thổ Ba Lan

Ba Lan nói UAV quân sự Nga bay vào lãnh thổ nước này và phát nổ trên cánh đồng ở phía đông, gọi đây là hành động "khiêu khích".

"Một lần nữa chúng tôi lại đối mặt với sự khiêu khích từ Nga, cụ thể là máy bay không người lái (UAV) của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 20/8 cho biết.

Theo giới chức Ba Lan, UAV quân sự Nga đã xâm nhập lãnh thổ nước này và phát nổ trên cánh đồng ngô gần làng Osiny, cách thủ đô Warsaw khoảng 100 km và gần biên giới với hai nước Ukraine, Belarus. Vụ nổ không gây ra thương vong, song đã khiến cửa sổ của một số ngôi nhà gần đó bị vỡ.

Video, hình ảnh do truyền thông đăng cho thấy vụ nổ xảy ra vào ban đêm, để lại các mảnh vỡ như động cơ và cánh quạt. Tướng Ba Lan Dariusz Malinowski cho biết đây không phải UAV tự sát mà là dòng mồi nhử, song nó được trang bị đầu đạn tự hủy.

Warsaw cáo buộc UAV Nga gây ra vụ nổ trên lãnh thổ Ba Lan Vụ nổ được cho là do UAV Nga gây ra tại miền đông Ba Lan đêm 19/8. Video: Kyiv Post

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz lưu ý rằng Nga tái diễn "hành động khiêu khích" trong lúc nỗ lực hòa đàm về xung đột Ukraine đang diễn ra và có cơ hội đạt được hòa bình.

"Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của NATO và lần này Ba Lan là mục tiêu", ông Kosiniak-Kamysz nói. "Chúng tôi phải tăng cường năng lực tác chiến của quân đội và các hệ thống chống UAV".

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski lên án "hành động xâm phạm không phận mới từ phía đông", thêm rằng Bộ Ngoại giao nước này sẽ gửi thông điệp phản đối cho bên vi phạm.

Nga chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa và UAV Nga được cho là đã vài lần bay vào không phận các nước NATO gồm Latvia, Litva, Ba Lan, Romania kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát cách đây hơn ba năm. Sự việc mới nhất xảy ra gần một tháng sau khi một UAV quân sự Nga xâm nhập lãnh thổ Litva từ hướng Belarus.

UAV đã bay qua một phần thủ đô Vilnius trước khi được phát hiện trên một thao trường của quân đội. Trên máy bay có thuốc nổ song nó không bị kích hoạt. Mẫu này được cho là dòng Gerbera, thường được Nga sử dụng với vai trò mồi nhử trong các cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine.

Vị trí Ba Lan, Ukraine và Nga. Đồ họa: RYV

Ba Lan hồi năm 2023 cáo buộc tên lửa Nga đã bay qua không phận nước này trên hành trình nhắm vào mục tiêu ở Ukraine. Tháng 11/2022, một tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống ngôi làng của Ba Lan gần biên giới hai nước, khiến hai dân thường thiệt mạng.

Ba Lan là một trong các nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng. Warsaw còn là điểm trung chuyển chính về viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây cho Kiev.

Phạm Giang (Theo AFP)