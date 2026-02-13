UAV Lancet vượt nhiễu, tập kích pháo 6 triệu USD của Ukraine

Quân đội Nga công bố video UAV Lancet tập kích pháo tự hành CAESAR Ukraine đang di chuyển, khiến tổ hợp này bốc cháy.

Truyền hình quốc phòng Nga hôm 12/2 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát thuộc cánh quân Đông, cho thấy tổ hợp pháo tự hành CAESAR của Ukraine đang di chuyển trên cánh đồng trống gần ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia.

UAV tự sát Lancet của Nga khóa mục tiêu vào xe CAESAR và bắt đầu lao tới, hình ảnh liên tục bị nhiễu và gián đoạn. "Khẩu pháo được bảo vệ bởi các hệ thống tác chiến điện tử di động", quân đội Nga cho hay.

Tuy nhiên, phi cơ Nga vẫn lao trúng mục tiêu và gây ra vụ nổ lớn, dường như là liều phóng đạn pháo trên xe bị kích hoạt. Chiếc xe cũng bốc cháy và lao ra vệ đường. "Tổ hợp pháo đã bị phá hủy, kíp vận hành cũng bị loại khỏi vòng chiến", truyền hình quốc phòng Nga thông báo.

Khoảnh khắc UAV Lancet tập kích pháo 6 triệu USD của Ukraine Khoảnh khắc UAV Lancet tập kích pháo tự hành CAESAR của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia trong video công bố ngày 12/2. Video: Zvezda

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

CAESAR là pháo tự hành cỡ nòng 155 mm do Pháp chế tạo với giá khoảng 6 triệu USD mỗi khẩu. Pháo sử dụng khung gầm 6x6 hoặc 8x8, đạt tốc độ tối đa 100 km/h trên đường nhựa và 50 km/h với đường không bằng phẳng.

Với khả năng cơ động cao, CAESAR phù hợp với chiến thuật "bắn và chạy", trong đó kíp vận hành khai hỏa vài phát đạn rồi di chuyển tới nơi khác để tránh bị phản pháo. Tuy nhiên, chiến trường với UAV hoạt động dày đặc trong xung đột Ukraine khiến chiến thuật này mất tác dụng.

Pháp và Đan Mạch đã viện trợ tổng cộng 49 khẩu CAESAR cho Ukraine. Theo dữ liệu thống kê nguồn mở dựa trên video và ảnh chụp chiến trường, ít nhất 19 tổ hợp đã bị phá hủy, gồm 16 khẩu pháo dùng khung gầm 6x6 và ba tổ hợp dùng khung 8x8.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 4.300 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Trong số này, những chiếc Lancet phá hủy hoàn toàn 1.025 mục tiêu, làm hư hại 1.963 mục tiêu, số còn lại là đánh trượt hoặc chưa rõ kết quả. Mục tiêu hàng đầu của Lancet là pháo kéo và pháo tự hành, với lần lượt 1.139 và 742 tổ hợp đã hứng đòn tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, Zvezda, AP)