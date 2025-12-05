UAV Lancet vượt hơn 100 km để chặn xuồng tự sát Ukraine

Đơn vị Rubikon tinh nhuệ của Nga triển khai UAV Lancet để chặn xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen, cách vị trí phóng hơn 100 km.

"Quân đội Ukraine đêm 4/12 tìm cách tấn công bán đảo Crimea bằng xuồng tự sát và máy bay không người lái (UAV). Lực lượng trinh sát của chúng tôi phát hiện một xuồng mang tên lửa đối không AIM-9, dữ liệu mục tiêu được chuyển cho đơn vị vận hành UAV Lancet", Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ của Nga, cho biết hôm nay.

Trong video được công bố, UAV trinh sát Nga theo dõi xuồng không người lái Ukraine đang liên tục cơ động trên biển. Hình ảnh tiếp theo trích xuất từ cảm biến của UAV Lancet, cho thấy nó đang lao xuống mục tiêu và nhắm vào phần đuôi xuồng, nơi đặt khoang động cơ và hai bệ gắn tên lửa AIM-9M.

Lancet vượt hơn 100 km đánh chìm xuồng không người lái Ukraine Khoảnh khắc UAV Lancet Nga đánh chìm xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen ngày 4/12. Video: Rubikon

Đòn đánh chính xác khiến xuồng tự sát Ukraine khựng lại, đồng thời kích hoạt nhiên liệu trong thân tên lửa AIM-9M, làm phương tiện xoay vòng rồi chìm xuống biển. "Mục tiêu bị phá hủy ở khu vực cách bệ phóng khoảng 104 km", Trung tâm Rubikon cho hay.

Giới chức Ukraine không bình luận về video trên.

Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine trước đó thông báo đơn vị đặc nhiệm Ghost đã triển khai thiết bị bay không người lái (drone) tầm xa để tấn công tiêm kích MiG-29 Nga đỗ tại căn cứ không quân Kacha ở Crimea, cùng một radar cảnh giới Irtysh triển khai trên bán đảo.

Video được tình báo Ukraine công bố cho thấy drone tiếp cận tiêm kích MiG-29 và mái vòm bọc ngoài radar, nhưng tín hiệu bị cắt đứt khi chúng đến gần mục tiêu và không rõ kết quả của đòn đánh.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 4.000 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

ZALA, hãng chế tạo UAV Lancet, cho biết phiên bản mà Trung tâm Rubikon sử dụng được trang bị hệ thống liên lạc và dẫn đường thông minh thế hệ mới, đủ sức hạ những mục tiêu có khả năng cơ động cao như xuồng tự sát Ukraine. Nhà sản xuất thêm rằng lực lượng Nga đã dùng UAV Lancet để phá hủy ít nhất 37 phương tiện hàng hải của đối phương.

Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine cho biết Nga gần đây triển khai biến thể Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)