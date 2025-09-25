UAV Lancet tập kích, khiến xuồng tự sát Ukraine nổ tung

Đơn vị drone tinh nhuệ của Nga triển khai UAV Lancet đánh chặn xuồng không người lái Ukraine, khiến nó phát nổ ngoài khơi bán đảo Crimea.

"Kíp vận hành máy bay không người lái (UAV) thuộc Trung tâm Rubikon đã phát hiện, phá hủy một xuồng không người lái của quân đội Ukraine trên Biển Đen, ngoài khơi bán đảo Crimea hôm 24/9", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Trong video được công bố, UAV trinh sát Nga theo dõi xuồng không người lái Ukraine đang di chuyển với tốc độ cao trên biển. Hình ảnh tiếp theo trích xuất từ cảm biến quang học của UAV tự sát, cho thấy nó là một chiếc Lancet đang ở chế độ khóa mục tiêu và bám bắt tự động.

UAV Nga lao vào mũi xuồng tự sát Ukraine, khiến mục tiêu nổ tung thành nhiều mảnh.

Bị UAV tập kích, xuồng Ukraine nổ tung trên Biển Đen UAV Lancet đánh chặn xuồng không người lái Ukraine trên Biển Đên hôm 24/9. Video: BQP Nga

Quân đội Ukraine chưa bình luận về video.

Bộ Quốc phòng Nga thành lập Trung tâm Thử nghiệm Rubikon hồi tháng 8/2024, trên cơ sở một đơn vị vận hành drone của quân đội. Đơn vị này có nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo giảng viên, nâng cao chuyên môn cho nhân sự vận hành drone trong các đơn vị. Rubikon còn phát triển và thử nghiệm các hệ thống robot tiên tiến, đưa chúng vào hoạt động và huấn luyện người vận hành.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 3.700 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Trong số này, những chiếc Lancet phá hủy hoàn toàn 900 mục tiêu, làm hư hại 1.769 mục tiêu và số còn lại chưa rõ kết quả.

Ukraine gần đây thường xuyên nhắm vào mục tiêu ở Crimea, trong nỗ lực làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo này.

Xuồng không người lái là phương tiện chủ đạo của quân đội Ukraine để tấn công mục tiêu của Nga trên Biển Đen và bờ biển bán đảo Crimea, chủ yếu bằng hình thức tấn công tự sát. Một số chiếc gần đây còn được gắn giá phóng tên lửa để đối phó chiến đấu cơ, cũng như mang drone góc nhìn thứ nhất để tập kích mục tiêu nằm sâu trong đất liền.

Phạm Giang (Theo RBC, TASS, Kyiv Independent)