U22 Việt Nam đổi lịch tập để đi 'xem giò' Malaysia

Buổi tập của Việt Nam bắt đầu lúc 10h30 tại sân của trường Đại học RABC. Đây là lần đầu kể từ khi có mặt tại Thái Lan, đội tuyển tập vào khung giờ này.

Trời nắng gắt, lặng gió và nhiệt độ khoảng 30 độ C. HLV Kim Sang-sik đeo chiếc kính râm thể thao quen thuộc để có thể dễ dàng quan sát các học trò tập luyện.