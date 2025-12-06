U22 Việt Nam đổi lịch tập để đi 'xem giò' Malaysia

Buổi tập của Việt Nam bắt đầu lúc 10h30 tại sân của trường Đại học RABC. Đây là lần đầu kể từ khi có mặt tại Thái Lan, đội tuyển tập vào khung giờ này.
Trời nắng gắt, lặng gió và nhiệt độ khoảng 30 độ C. HLV Kim Sang-sik đeo chiếc kính râm thể thao quen thuộc để có thể dễ dàng quan sát các học trò tập luyện.
Buổi tập của Việt Nam bắt đầu lúc 10h30 tại sân của trường Đại học RABC. Đây là lần đầu kể từ khi có mặt tại Thái Lan, đội tuyển tập vào khung giờ này.
Trời nắng gắt, lặng gió và nhiệt độ khoảng 30 độ C. HLV Kim Sang-sik đeo chiếc kính râm thể thao quen thuộc để có thể dễ dàng quan sát các học trò tập luyện.
Ban huấn luyện cho các cầu thủ tập cường bình thường, và tăng thêm số lần ngắt quãng để tiếp nước.
Ban huấn luyện cho các cầu thủ tập cường bình thường, và tăng thêm số lần ngắt quãng để tiếp nước.
Trung vệ Phạm Lý Đức (trái) cũng bị sưng mắt trái. Anh cho biết cảm bị một vết xước nhỏ, sau đó mồ hôi chảy vào nên cảm thấy hơi khó chịu trong lúc tập luyện.
Trung vệ Phạm Lý Đức (trái) cũng bị sưng mắt trái. Anh cho biết cảm bị một vết xước nhỏ, sau đó mồ hôi chảy vào nên cảm thấy hơi khó chịu trong lúc tập luyện.
HLV Kim chủ yếu theo dõi các học trò tập luyện trong khoảng 20 phút đầu. Ông thỉnh thoảng hô lớn yêu cầu căn chỉnh lại một số chi tiết, như chuyền, khống chế bóng.
HLV Kim chủ yếu theo dõi các học trò tập luyện trong khoảng 20 phút đầu. Ông thỉnh thoảng hô lớn yêu cầu căn chỉnh lại một số chi tiết, như chuyền, khống chế bóng.
Trước phần chia đội tập đá đối kháng, HLV Kim tỏ ra khá gay gắt khi tổng kết lại bài tập trước. Đội tuyển còn bốn buổi tập để hoàn thiện thêm đấu pháp trước khi chạm trán Malaysia ở lượt cuối bảng B vào ngày 11/12.
Chiều nay, đội sẽ đến Rajamangala để xem Malaysia đấu Lào. Việc xem trực tiếp được cho có hiệu quả hơn trước khi bước vào phân tích các chi tiết.
Trước phần chia đội tập đá đối kháng, HLV Kim tỏ ra khá gay gắt khi tổng kết lại bài tập trước. Đội tuyển còn bốn buổi tập để hoàn thiện thêm đấu pháp trước khi chạm trán Malaysia ở lượt cuối bảng B vào ngày 11/12.
Chiều nay, đội sẽ đến Rajamangala để xem Malaysia đấu Lào. Việc xem trực tiếp được cho có hiệu quả hơn trước khi bước vào phân tích các chi tiết.
Hiếu Lương