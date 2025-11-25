U22 Việt Nam có thể phải đổi nơi đá SEA Games 33

Thái LanLũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Songkhla, địa điểm tổ chức bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đã ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan.

Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12, trên sân Tinsulanon ở Songkhla. Trước đó, đội di chuyển từ TP HCM sang địa điểm thi đấu vào ngày 1/12. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể phải thay đổi vì lũ lịch sử. Sân đấu không bị ngập, nhưng các con đường dẫn đến sân thì ngập sâu.

"Khả năng rất cao bảng B sẽ chuyển từ Songkhla về Bangkok", nguồn tin nới với VnExpress. "Thiên tai đang làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức. Việt Nam cũng chưa thể cử đại diện đi tiền trạm".

Các phương tiện đỗ ở đường trên cao để tránh nước lũ, tại thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, vào ngày 25/11/2025. Ảnh: AFP.

Thủ đô Bangkok có nhiều sân bóng đá để ban tổ chức lựa chọn, nổi bật là Thammasat thường xuyên tổ chức các trận đấu cho ĐTQG. Trong khi đó, sân Quốc gia Rajamangala được dùng để tổ chức các trận đấu bảng A, bán kết và chung kết.

Việt Nam đang chờ các thông báo chính thức từ nước chủ nhà. Việc di chuyển sẽ không quá ảnh hưởng, vì đội buộc phải quá cảnh tại Bangkok do không có chuyến bay thẳng từ TP HCM đến Songkhla. Tuy nhiên, công tác hậu cần gồm sân tập, khách sạn, ăn uống,... sẽ phải tính toán lại nếu phải chuyển địa điểm thi đấu.

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền nam Thái Lan trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khiến nhiều người phải sơ tán mỗi năm. Tuy nhiên, tình hình năm nay trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hat Yai, thành phố lớn nhất tỉnh Songkhla, ghi nhận mức ngập nặng nhất trong vòng 300 năm.

Hôm qua 24/11, Ratthasart Chidchoo, thống đốc tỉnh Songkhla, ban bố tình trạng thảm họa ở toàn bộ 16 huyện trong tỉnh, khi mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, nhấn chìm nhiều khu dân cư và đe dọa tính mạng dân thường. Lượng mưa đã giảm, nhưng mưa vẫn kéo dài khiến giới chức cảnh báo tình trạng lũ lụt tái diễn.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị SEA Games 33, khi Songkhla cùng Bangkok và Chonburi là ba tỉnh đăng cai. Songkhla tổ chức 10 môn thể thao, gồm bảng B bóng đá nam, bi sắt, đấu vật và các môn võ muay Thái, pencak silat, cờ vua, judo, kabaddi, karate, wushu, với tổng cộng 109 HC vàng được trao.

Hai sân tổ chức bóng đá là Tinsulanon và Phru Khang Khao, cùng nhiều nhà thi đấu đang bị ngập. Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee cho biết sẽ kích hoạt phương án dự phòng. Theo đó, một số môn sẽ phải chuyển địa điểm ở trong tỉnh, hoặc sang tỉnh khác.

Trước mắt, nhà thi đấu Phru Khang Khao ngập nghiêm trọng khiến muay Thái phải dời sang Trung tâm hội nghị quốc tế Đại học Hoàng tử Songkhla, gần nơi tổ chức wushu. Với môn bi sắt, chủ nhà lắp đặt thêm mái che và lều bạt để giảm tác động của mưa.

Trong khi đó, môn jiu jitsu được dời khoảng 150 km từ Bangkok sang Saraburi. Điều này nhằm sẵn sàng tiếp nhận các môn thể thao từ Songkhla.

