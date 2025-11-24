U22 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33

TP HCMThầy trò HLV Kim Sang-sik hội quân hôm nay để chuẩn bị cho mục tiêu giành HC vàng SEA Games 33.

Việt Nam tập buổi đầu tiên tại sân Bà Rịa chiều nay, với sự góp mặt của 26 trong số 28 cầu thủ được triệu tập. Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ hội quân vào ngày 28/11, sau khi cùng Công an Hà Nội (CAHN) gặp Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champion League Two 2025-2026.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông báo Đình Bắc và Minh Phúc chỉ có thể hội quân từ ngày 4/12, tức lỡ trận ra quân gặp Lào ở bảng B SEA Games 33. Tuy nhiên, CAHN thay đổi quyết định và tạo điều kiện cho cả hai hội quân sớm cùng đồng đội.

Cầu thủ U22 Việt Nam tập tại sân Bà Rịa ở Vũng Tàu, TP HCM vào chiều 24/11/2025. Ảnh: Thái Hải.

Đợt tập trung này diễn ra chỉ năm ngày sau khi Việt Nam tham dự giải giao hữu U22 Panda Cup tại Trung Quốc. Đội lần lượt thắng chủ nhà 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1. Sau đó, các cầu thủ trở lại CLB chủ quản để thi đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia.

Ở buổi tập đầu, HLV Kim Sang-sik cho các học trò thả lỏng và tập nhẹ cùng các trợ lý. Trước buổi tập, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cho biết hạnh phúc khi trở lại đội U22 sau 7 tháng điều trị chấn thương dây chằng đầu gối, và quyết tâm có mặt trong đội hình đến Thái Lan.

"Ở hai kỳ SEA Games trước, tôi đều lỡ hẹn vì chấn thương nên cảm thấy rất vui khi có mặt để chuẩn bị cho kỳ sắp tới", Vĩ Hào nói. "Đây cũng là SEA Games cuối cùng, và tôi sẽ cố gắng hết mình để có thành tích tốt nhất".

Vĩ Hào sinh năm 2003, cao 1,8 m, trưởng thành từ An Giang rồi gia nhập Bình Dương (nay là CLB Becamex TP HCM) năm 2022. Anh sớm được đôn lên đội một thi đấu ở V-League, và kết hợp cùng Nguyễn Tiến Linh tạo thành bộ đôi tiền đạo nội chất lượng của đội bóng đất Thủ. Ở cấp đội tuyển, Vĩ Hào là nòng cốt của các đội trẻ, nằm trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2024.

Tại Panda Cup, Vĩ Hào chỉ ra sân ở những phút cuối trong hai trận để tìm lại cảm giác thi đấu. "Tôi đã lấy lại khoảng 90% thể lực và cảm giác bóng. Trong đợt tập trung này, tôi sẽ tận dụng tốt để hoàn thiện 100%", cầu thủ 22 tuổi cho hay.

Ngoài ra, cầu thủ người An Giang chỉ ra hai đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở SEA Games là Thái Lan và Indonesia. Anh cũng cho rằng điểm yếu của đội nhà là khả năng ghi bàn, do thiếu sắc bén trong tận dụng cơ hội.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 30/11. Ngày 1/12, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan. Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia 11/12.

Danh sách đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (8): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (11): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Đức Việt, Trần Thành Trung (Ninh Bình)

Tiền đạo (6): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).

Đức Đồng