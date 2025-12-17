U22 Thái Lan được HLV ĐTQG 'tiếp lửa' trước chung kết SEA Games 33

HLV Anthony Hudson (giữa) cùng hai trợ lý có mặt tại sân bóng thuộc Học viện STB ở Bangkok, để theo dõi các cầu thủ U22 tập luyện.
Nhà cầm quân người Anh từng làm Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) trước khi được bổ nhiệm lên thay HLV Masatada Ishii, vào ngày 22/10. Ông từng làm việc ở các đội tuyển Bahrain, New Zealand và Mỹ trước khi sang Thái Lan. Trong hai trận đầu cầm quân, Hudson cùng Thái Lan thắng Singapore 3-2 ở trận giao hữu, rồi hạ Sri Lanka 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Các cầu thủ Thái Lan có khoảng 15 phút đầu chơi đùa, phạt nhau bằng búng tai, trong không khí thoải mái trước trận chung kết căng thẳng.
Sau đó, HLV Thawatchai trao đổi với toàn đội khoảng 2 phút. Đội tập trung vào các chi tiết trong cả tấn công và phòng thủ, cũng như các tình huống cố định.
Hành trình vào chung kết của Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1 và Singapore 3-0 ở vòng bảng, trước khi hạ Malaysia 1-0 tại bán kết. Yotsakorn Burapha (ảnh) đóng góp 6 bàn và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Đại hội.
Tiền đạo sinh năm 2005 trưởng thành từ Học viện bóng đá Chonburi, và đang được cho CLB Hougang United của Singapore mượn.
Tiền vệ Seksan Ratree cũng là gương mặt nổi bật trong lứa này. Tiền vệ đội trưởng sinh năm 2003 từng có một năm tập tại Học viện của Leicester City, rồi trở lại Buriram United. Hiện, anh đang thi đấu cho Rayong ở Thai League 1 theo dạng cho mượn.
Ở tuổi 22, Seksan đã ghi 6 bàn sau 14 trận cho ĐTQG.
Trung vệ Chanapach Buaphan (giữa) nổi bật với chiều cao 1,9 m. Anh đang chơi cho BG Pathum United ở Thai League 1.
Ở họp báo trước trận vào sáng nay, cầu thủ sinh năm 2004 khẳng định toàn đội không lo lắng. "Chúng tôi quyết tâm giữ HC vàng bóng đá nam SEA Games ở lại Thái Lan", anh cho hay.
Thủ môn Sorawat Phosaman cũng sở hữu chiều cao trên 1,9 m. Anh đang chơi ấn tượng cho Thái Lan từ giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 đến nay, với khả năng làm chủ không gian vòng cấm và phản xạ tốt.
Đội hình Thái Lan hiện tại có một cầu thủ lai là trung vệ Wichan Inaram. Anh có bố người Nigeria và mẹ người Thái Lan, và cũng cao trên 1,9 m. Tuy nhiên, ở tuổi 18, Wichan đang được rèn giũa cho tương lai nhiều hơn.
Thái Lan cơ bản đầy đủ lực lượng. Riêng tiền đạo Chinngoen Phutonyong (áo xanh) phải tập riêng trong buổi tập chiều nay.
Trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h30, ngày mai 18/12 tại sân Rajamangala.
Thái Lan vẫn dẫn đầu với 16 HC vàng bóng đá nam SEA Games, hơn đội xếp sau Malaysia 10 huy chương. Tuy nhiên, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng bóng đá nam SEA Games là năm 2017, sau khi thắng chủ nhà Malaysia. Sau đó, đội bị loại từ vòng bảng kỳ 2019, rồi thua hai trận chung kết trước Việt Nam (0-1) năm 2022 và Indonesia (2-5, hiệp phụ) năm 2023.
Hiếu Lương