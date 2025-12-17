U22 Thái Lan được HLV ĐTQG 'tiếp lửa' trước chung kết SEA Games 33

HLV Anthony Hudson (giữa) cùng hai trợ lý có mặt tại sân bóng thuộc Học viện STB ở Bangkok, để theo dõi các cầu thủ U22 tập luyện.

Nhà cầm quân người Anh từng làm Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) trước khi được bổ nhiệm lên thay HLV Masatada Ishii, vào ngày 22/10. Ông từng làm việc ở các đội tuyển Bahrain, New Zealand và Mỹ trước khi sang Thái Lan. Trong hai trận đầu cầm quân, Hudson cùng Thái Lan thắng Singapore 3-2 ở trận giao hữu, rồi hạ Sri Lanka 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.