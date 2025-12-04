U22 Indonesia mất ngôi sao sát ngày đá SEA Games 33

Thái LanTiền vệ Marselino Ferdinan chấn thương 4 ngày trước trận ra quân, không thể cùng Indonesia bảo vệ HC vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Marselino nằm trong danh sách 23 cầu thủ Indonesia dự SEA Games 33. Anh dự kiến hội quân vào ngày 3/12, nhưng phải thay đổi kế hoạch.

"Marselino dính chấn thương gân kheo và cần ít nhất 10 ngày để hồi phục", Trưởng đoàn Sumardji cho biết. "CLB Trencin của Slovakia quyết định giữ cầu thủ này ở lại".

Marselino (giữa) mừng trong trận Indonesia thắng Arab Saudi 2-0, ở lượt sáu bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: Timnas Indonesia

HLV Indra Sjafri quyết định gọi Rifqi Ray Farandi lên thay. Tiền vệ đang chơi cho Persik Kediri sau đó bay đến thành phố Chiangmai của Thái Lan để hội quân.

Marselino được xem là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất xứ vạn đảo. Anh là trụ cột khi Indonesia giành HC vàng SEA Games 32 ở Campuchia và vào bán kết U23 châu Á 2024. Tiền vệ công này cũng chen chân vào đội hình toàn cầu thủ lai gốc Hà Lan ở đội tuyển quốc gia, và ghi dấu ấn với cú đúp trong trận thắng Arab Saudi 2-0 ở vòng loại ba World Cup 2026.

"Không có Marselino, HLV Sjafri phải đau đầu tìm kiếm đội hình cân bằng", tờ CNN Indonesia bình luận. "Marselino là cầu thủ đa năng có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công".

Marselino Ferdinan (áo trắng) mở tỷ số cho Indonesia trong trận thắng Arab Saudi 2-0. Ảnh: Bola

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Marselino cũng có thể không gây thiệt hại quá lớn cho Indonesia khi tiền vệ sinh năm 2004 có dấu hiệu chững lại, thậm chí sa sút gần đây. Từ 2022, anh sang Bỉ, Anh rồi Slovakia, nhưng mới ra sân 12 trận và ghi một bàn.

Ngoài Marselino, Indonesia có hầu hết gương mặt quan trọng, gồm các cầu thủ lai Hà Lan là hậu vệ Dion Markx, tiền vệ Ivar Jenner, tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zijlstra. Điều này khiến HLV Sjafri rất cảm kích với sự hỗ trợ từ LĐBĐ Indonesia (PSSI) và các CLB, do SEA Games không thuộc FIFA days.

Tại môn bóng đá nam, Indonesia nằm ở bảng C, lần lượt gặp Philippines vào ngày 8/12 và Myanmar 12/12. Các trận diễn ra tại sân 700th Annivesary Chiangmai. Để vào bán kết, Indonesia phải đứng nhất bảng hoặc là đội nhì thành tích tốt nhất.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir tuyên bố mục tiêu của đội tuyển U22 là HC bạc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Sjafri hướng đến HC vàng.

Hiếu Lương