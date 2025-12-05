Tỷ phú trẻ nhất thế giới 'không nghỉ ngày nào' suốt ba năm

Tỷ phú Brendan Foody, CEO công ty AI Mercor, cho biết anh làm việc liên tục nhưng không thấy kiệt sức nhờ đam mê và nhìn ra giá trị trong công việc,

Foody cho biết, một trong những thói quen giúp anh trở thành tỷ phú là không nghỉ ngày nào. "Tôi làm việc mỗi ngày trong ba năm qua", anh nói với Fortune.

Anh cho rằng mọi người kiệt sức không phải do quá chăm chỉ, mà vì không cảm thấy thỏa mãn, ý nghĩa và hiệu quả. Anh cũng từng nghĩ công việc là điều mình phải làm. "Thường đó là việc tôi không thích", anh chia sẻ. "Nhưng khi bắt đầu phát triển Mercor, tôi bị cuốn hút và không thể ngừng nghĩ đến, cả khi ăn tối với cha mẹ hay làm bất cứ điều gì khác, nó vẫn lởn vởn trong đầu".

Brendan Foody, CEO công ty AI Mercor. Ảnh: The San Francisco Standard

Theo Foody, cần đảm bảo thấy được tác động của những gì đã làm và lợi ích khi đầu tư nhiều thời gian. Anh nói: "Tôi không thể thực sự nghỉ ngày nào vì bị thôi thúc phải quay lại với công việc. Vì vậy, tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất là mọi người tìm thấy thứ họ thực sự đam mê và có thể dành hết tâm huyết vào đó".

Sau khi rời Đại học Georgetown để dồn toàn lực cho Mercor, anh gần như không còn những buổi cà phê tán gẫu hay những giờ phút thư giãn xa xỉ. Anh không thích họp nhiều và một ngày tốt đẹp đơn giản là được viết tài liệu hoặc phát triển ý tưởng. Nhưng anh cho biết, ngay cả với lịch họp dày đặc, tình yêu dành cho công việc vẫn giúp anh trụ vững.

Ở tuổi 22, Brendan Foody cùng hai nhà đồng sáng lập Mercor đều trẻ hơn Mark Zuckerberg một tuổi khi bắt đầu trở thành tỷ phú. Tháng 11, ba chàng trai có tên trong danh sách của Forbes và được mô tả là "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới".

Bộ ba thành công với Mercor, startup AI về hỗ trợ tuyển dụng, sau vòng gọi vốn gần nhất, khi huy động được 350 triệu USD do quỹ Felicis Ventures dẫn đầu, qua đó được định giá 10 tỷ USD. Với cổ phần 22% mỗi người, tài sản cá nhân của cả ba tăng lên hơn hai tỷ USD.

"Thật sự điên rồ", Foody nói với Forbes khi trở thành tỷ phú. "Một cảm giác siêu thực. Rõ ràng mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, vượt xa mọi điều chúng tôi có thể dự đoán cách đây hai năm".

Thu Thảo (Theo Fortune, Forbes)