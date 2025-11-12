Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm khu bến cảng, logistics hơn 4.300 ha ở Hải Phòng

Vingroup dự kiến đầu tư dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, quy mô hơn 4.300 ha, vốn gần 14,2 tỷ USD từ năm 2027.

Thông tin này được Tập đoàn Vingroup nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa đăng tải để tham vấn ý kiến.

Dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn nằm tại xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Vị trí này cách cảng Hải Phòng 12 km, gần đường cao tốc kết nối Hà Nội, Quảng Ninh.

Diện tích nghiên cứu quy hoạch của dự án hơn 4.300 ha. Trong đó, khu bến cảng có diện tích 1.134 ha, với 21 bến, 42 cầu cảng đáp ứng được tàu trọng tải lớn đến 200.000 tấn. Khu logistics sau cảng quy mô gần 2.880 ha gồm các cơ sở công nghiệp, kho bãi, hậu cần...

Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 373.840 tỷ đồng, tương ứng gần 14,2 tỷ USD. Vingroup dự kiến khởi công dự án từ đầu năm 2027 và phân kỳ đầu tư trong 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên đến năm 2030 với mức vốn đầu tư 29.100 tỷ đồng, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ triển khai 2 cầu cảng với tổng chiều dài tuyến bến 900 m, trung tâm logistics 535 ha. Giai đoạn 2031-2035, Vingroup bổ sung 22 cầu cảng, cùng hệ thống hậu phương đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 1.876 ha. Giai đoạn năm 2036 - 2040, công trình sẽ có thêm 18 cầu cảng.

Với tiến độ trên, cảng của Vingroup có thể phục vụ 2 triệu teus một năm vào 2030 (1 teus tương ứng 1 container tiêu chuẩn 20 feet). Đến 2035, công suất dự kiến nâng lên 24 triệu teus một năm và 42 triệu teus vào 2040.

Cụm cảng tại Lạch Huyện, Hải Phòng đầu năm 2025. Ảnh: Lê Tân

Tại Hải Phòng, Vingroup cùng các công ty thành viên đã đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn. Trong lĩnh vực sản xuất, dự án nhà máy ôtô VinFast với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD nằm tại khu công nghiệp ở đảo Cát Hải, Hải Phòng. Vinhomes đang triển khai dự án bất động sản thứ 4 tại thành phố này ở phường Dương Kinh.

Với bất động sản khu công nghiệp, doanh nghiệp này cũng dự kiến khởi công hai khu công nghiệp đều nằm tại khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng từ đầu năm sau gồm dự án Tân Trào và Ngũ Phúc giai đoạn 1.

Hiện tại, Hải Phòng cũng là một trong những địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng cảng biển nước sâu lớn nhất miền Bắc và cả nước. Sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng luôn có mức tăng cao với 12-15% mỗi năm. Năm 2024, hàng hóa qua cảng đạt 190 triệu tấn và dự kiến tăng lên 212 triệu tấn năm nay.

Với khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, theo đề án năm ngoái, dự án có quy mô khoảng 20.000 ha và cần 400.000-600.000 tỷ đồng để triển khai. Theo lãnh đạo thành phố, khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là động lực tăng trưởng chính cho kinh tế Hải Phòng 10 năm qua. Tuy nhiên, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (thành lập năm 2008) đã phát triển tương đối hoàn thiện, hạn chế quỹ đất cho hoạt động phát triển mới.

Anh Tú