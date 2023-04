Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng sau lệnh truy tố

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri Cộng hòa với ông Trump gia tăng sau lệnh truy tố, giúp ông nới cách biệt với Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Cuộc thăm dò do Yahoo News phối hợp công ty YouGov thực hiện vào ngày 30-31/3 với 1.089 người Mỹ trưởng thành. Người khảo sát đặt câu hỏi với các cử tri Cộng hòa hoặc cử tri độc lập nghiêng về đảng này "nếu vòng bầu cử sơ bộ Cộng hòa được tổ chức vào hôm nay, bạn sẽ bầu cho ai?". Kết quả cho thấy ông Trump giành được 52% phiếu bầu, dẫn trước 31 điểm phần trăm so với đối thủ tiềm năng Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida.

Các vị trí tiếp theo là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley với 5% và cựu phó tổng thống Mike Pence 3%. Trong số 4 người này, chỉ ông Trump và bà Haley đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024.

Khi người khảo sát đặt câu hỏi như trên nhưng giới hạn câu trả lời chỉ có hai lựa chọn là ông Trump và ông DeSantis, tỷ lệ ứng với cựu tổng thống và Thống đốc Florida lần lượt là 57% và 31%.

Ông Trump đã gia tăng đáng kể khoảng cách trước DeSantis so với cuộc thăm dò Yahoo News/YouGov tiến hành cách đây chưa đầy hai tuần, khi cựu tổng thống dẫn trước DeSantis 8 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp. DeSantis từng dẫn trước ông Trump 4 điểm trong cuộc thăm dò hồi tháng 2.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thành phố Davenport, bang Iowa ngày 13/3. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, kết quả chia rẽ nhiều hơn khi Yahoo News/YouGov đặt câu hỏi với cử tri nói chung, không phân biệt họ nghiêng về đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Về việc ông Trump bị truy tố, 39% người được hỏi bày tỏ đồng tình, trong khi 37% tức giận hoặc không hài lòng. 43% tin rằng quyết định truy tố mang động cơ chính trị trong khi 42% đánh giá động thái này xuất phát từ mong muốn thực sự buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm.

45% tin rằng ông Trump đã làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền "bịt miệng" sao phim người lớn Stormy Daniels. 26% cử tri cho rằng ông không biết, trong khi 29% không chắc chắn.

Trong cuộc đối đầu giả định với Tổng thống Joe Biden, 45% người được hỏi chọn ông Biden và 43% chọn ông Trump.

YouGov là công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế được thành lập năm 2000 và có trụ sở chính tại Anh. Phạm vi hoạt động của YouGov bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30/3 quyết định truy tố ông Trump, cáo trạng hiện chưa được công bố. CNN đưa tin ông Trump có thể đối mặt hơn 30 cáo buộc liên quan tới gian lận kinh doanh, như liệt kê sai mục đích khoản tiền.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông "hoàn toàn vô tội", gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử". Ông dự kiến trình diện tòa vào ngày 4/4 để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội.

New York đang tăng cường an ninh cho ngày ông Trump xuất hiện. Chính quyền New York lo ngại đám đông ủng hộ cựu tổng thống Mỹ có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Huyền Lê (Theo Hill)