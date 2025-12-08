Tuyển thủ Việt Nam sáng học online, chiều đá SEA Games 33

Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 tại Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), là em út trong đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 33. Ở tuổi 18, Lê Phát cũng mới vào trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để học chuyên ngành bóng đá.

"Tôi học trực tuyến vào buổi sáng nên chiều vẫn tập được. Tôi mới học hai buổi và chưa có khó khăn nào", Lê Phát nói trước buổi tập tại sân bóng thuộc trường Đại học RABC ở Bangkok, vào chiều nay 8/12. "Tôi nghĩ bằng đại học có ích với cầu thủ, để có thể làm những công việc khác sau này như HLV thể thao".