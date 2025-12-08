Tuyển thủ Việt Nam sáng học online, chiều đá SEA Games 33

Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 tại Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), là em út trong đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 33. Ở tuổi 18, Lê Phát cũng mới vào trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để học chuyên ngành bóng đá.
"Tôi học trực tuyến vào buổi sáng nên chiều vẫn tập được. Tôi mới học hai buổi và chưa có khó khăn nào", Lê Phát nói trước buổi tập tại sân bóng thuộc trường Đại học RABC ở Bangkok, vào chiều nay 8/12. "Tôi nghĩ bằng đại học có ích với cầu thủ, để có thể làm những công việc khác sau này như HLV thể thao".
Nguyễn Lê Phát ban đầu chỉ nằm trong danh sách dự bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, việc tiền đạo Bùi Vĩ Hào của Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) chấn thương nặng vào đầu năm và chưa trở lại phong độ tốt nhất, đã mở ra cơ hội cho cầu thủ trẻ này.
Anh cho biết rất bất ngờ khi được triệu tập dự SEA Games 33. Những lời khuyên được nhận nhiều nhất là "cố gắng học hỏi từ các đàn anh" và "nỗ lực để cho thấy bản thân xứng đáng có tên trong đội tuyển".
Lê Phát cũng được tung vào sân ở những phút cuối trận Việt Nam thắng Lào 2-1 tại lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala vào ngày 3/12. Điều đặc biệt là Lê Phát mặc áo số 2, thường dành cho hậu vệ cánh phải, dù thi đấu ở vị trí tiền đạo.
Ngoài Lê Phát, cầu thủ khác cũng đang vừa dự SEA Games, vừa học Đại học trực tuyến, là Nguyễn Xuân Bắc (giữa). Tiền vệ sinh năm 2003 tại Phú Thọ cũng trưởng thành từ lò PVF, từng nằm trong đội hình tiêu biểu giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025.
Vào tháng 7/2025, Xuân Bắc được triệu tập vào đội hình Việt Nam, rồi vô địch U23 Đông Nam Á tại Indonesia. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là bàn ấn định chiến thắng Philippines 2-1 ở bán kết.
Nguyễn Xuân Bắc dần chiếm vị trí chính thức ở đội hình của HLV Kim Sang-sik. Anh tiếp tục đá chính trước Lào, nhưng chỉ thi đấu khoảng 25 phút thì phải rời sân vì chấn thương. Hiện, Bắc đã bình phục và có thể thi đấu trận gặp Malaysia.
Giống Phát và Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn (trái) cũng thuộc lò PVF và đang học ở Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Tiền đạo sinh năm 2003 ở Tây Ninh, có sự nghiệp sớm nổi hơn.
Ở cấp CLB, Thanh Nhàn đã ghi 34 bàn sau 81 trận cho PVF-CAND ở giải hạng Nhất và V-League. Ở cấp đội tuyển, Nhàn từng ghi hai bàn sau ba trận ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, rồi dự SEA Games 32 tại Campuchia. Tiền đạo 22 tuổi ra mắt ĐTQG ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Mỹ Đình vào tháng 11/2023.
Thanh Nhàn đã kết hôn vào tháng 10/2024 và hiện có một con.
Nguyễn Thanh Nhàn đá chính ở trận ra quân của Việt Nam thắng Lào 2-1. Anh chính là người kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng.
Hiếu Lương