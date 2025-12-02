Tuyển nữ Việt Nam lên đường dự SEA Games 33

Sáng 2/12, đội tuyển dậy sớm để lên chuyến bay lúc 8h30 sang Bangkok. Từ đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển bằng xe buýt thêm hơn 100 km đến Chonburi – địa điểm tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Việt Nam đang thống trị bóng đá nữ với 8 HC vàng, trong đó có bốn lần liền từ kỳ 2017, đều dưới thời HLV Mai Đức Chung. Năm nay đội tuyển kỳ vọng sẽ nâng chuỗi năm lần liên tiếp giành HC vàng.
HLV Mai Đức Chung ngồi ở một góc riêng.
Áp lực đang đè nặng lên vai chiến lược gia 74 tuổi ở SEA Games lần này khi mất những cầu thủ trụ cột như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Tuyết Dung...
Trong khi đó, các cầu thủ tỏ ra thoải mái và háo hức tạo dáng, trước lúc lên đường.
Trước đó, trong lễ xuất quân tối 30/11, đội tuyển nữ và đội U22 Việt Nam được nhà tài trợ động viên tinh thần 500 triệu đồng. HLV Mai Đức Chung quyết định trích 100 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Đức Đồng