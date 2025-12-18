Tương quan trước chung kết Thái Lan - Việt Nam ở SEA Games 33

Tính đến trước chung kết bóng đá nam tối nay, Việt Nam mới thắng Thái Lan một trận ở SEA Games, nhưng bất bại chín trận gần nhất trên mọi đấu trường ở cấp độ U23.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, ngày 22/5/2022. Ảnh: Ngọc Thành

*Thái Lan - Việt Nam: 19h30 thứ Năm 18/12, trên VnExpress

Ở cấp độ U22, U23 hay Olympic, Việt Nam đã gặp Thái Lan 28 trận từ năm 1997, tính cả những lần đối thủ dùng lứa U19 hay U21. Trong đó, Việt Nam thắng 9, hòa 7 và thua 12, ghi 32 bàn và thủng lưới 43 lần. Nếu thắng Thái Lan trên sân Rajamangala hôm nay, đội sẽ cán mốc 10 trận thắng.

6 cuộc so tài đầu tiên giữa hai đội đều là chiến thắng cho Thái Lan, giai đoạn 1999-2003. Nhưng trong 9 cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam bất bại với 5 thắng, 4 hòa. Lần gần nhất Việt Nam thua Thái Lan ở cấp độ này là vòng bảng SEA Games 29 tại Malaysia ngày 24/8/2017, với tỷ số 0-3.

Việt Nam chưa từng thắng trên sân của Thái Lan ở một trận chính thức cấp U23. Hai đội đã đụng độ 6 trận ở xứ Chùa Vàng, trong đó có 5 trận thắng cho chủ nhà. Chiến thắng duy nhất cho đội khách cũng là trận gần nhất, chỉ là giao hữu M-150 Cup với tỷ số 2-1 ngày 15/12/2017, nhờ cú đúp của Nguyễn Công Phượng.

Thái Lan nguy hiểm thế nào trước chung kết SEA Games 33 Thái Lan nguy hiểm thế nào trước chung kết SEA Games 33

Riêng tại SEA Games kể từ năm 2001, khi bóng đá nam giới hạn lứa tuổi U23, Việt Nam đã gặp Thái Lan 9 trận, thắng một, hòa 4 và thua 4 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 16 lần. Chiến thắng duy nhất của đội có tỷ số 1-0, tại chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Còn nếu tính cả SEA Games trước thời 2001, tức là gồm cả các trận ĐTQG, Việt Nam đã gặp Thái Lan 14 trận, với một thắng, 5 hòa và 8 thua, ghi 10 bàn, thủng lưới 27 lần.

Nguyễn Thanh Nhàn (phải) và Phạm Lý Đức mừng bàn thắng trong trận Việt Nam hạ Philippines 2-0 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Những thống kê trên cùng cho thấy Thái Lan vẫn có tỷ số đối đầu tốt hơn Việt Nam ở cấp U23. Tuy nhiên, kết quả gần đây giữa hai đội nghiêng hẳn về phía đội khách.

Một thống kê khác đứng về phía thầy trò Kim Sang-sik, là HLV người Hàn Quốc vẫn chưa thua trận chung kết nào trong sự nghiệp cầm quân. Ông từng dẫn Jeonbuk Hyundai đoạt Cup Hàn Quốc 2022 sau khi thắng FC Seoul 5-3 hai lượt chung kết.

Với Việt Nam, HLV 49 tuổi đã giúp đội vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thắng Thái Lan 5-3 hai lượt ở chung kết tháng 1/2025. Ông cũng dẫn đội vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7/2025, sau khi thắng Indonesia 1-0 trên sân Bung Karno.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra lúc 19h30 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan. Hai đội đều có lực lượng tốt nhất, không cầu thủ nào chấn thương hay bị treo giò.

Xuân Bình