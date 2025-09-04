Tượng cánh tay ở Hải Tiến bị sóng xô lật nghiêng

Thanh HóaCác bức tượng hình cánh tay tại khu du lịch Hải Tiến bị sóng đánh lật nghiêng sau bão Kajiki, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân và du khách tắm biển.

5 bức tượng hình cánh tay giơ lên không trung ở bờ biển xã Hoằng Tiến hiện không còn hình dạng như thiết kế ban đầu. 4 trong số đó vừa bị xô lệch về phía biển, góc nghiêng khoảng 30-45 độ.

Một trong 4 bức tượng cánh tay ở Hải Tiến bị xô nghiêng. Ảnh: Lê Hoàng

Những người bán hàng ven biển Hải Tiến cho hay trước khi bão Kajiki đổ bộ hôm 25/8, các tượng đã bị mất nhiều kết cấu như cầu thang, mái che song vẫn đứng thẳng. Tuy nhiên, gió bão Kajiki kết hợp triều cường mạnh đã khiến 4 tượng bị đổ nghiêng.

Các bức tượng bật đế, trồi ra nhiều thanh sắt gia cố phía dưới nền cát, tạo ra bẫy hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu người dân, du khách đến gần khi tắm biển hoặc leo lên chụp ảnh.

Ngày 4/9, đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho hay địa phương sẽ lên phương án phá dỡ, di chuyển các bức tượng đi nơi khác, trả lại nguyên trạng cho các bãi tắm ở Hải Tiến.

Tượng 5 cánh tay khổng lồ là một hạng mục trong dự án sửa chữa, chỉnh trang tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng của UBND huyện Hoằng Hóa cũ vào tháng 3/2023.

Tượng cánh tay lúc mới hoàn thiện năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng

Sau khi hoàn thành, nhiều người dân và du khách cho rằng công trình thô kệch, phá vỡ cảnh quan tự nhiên và chắn mất không gian bờ biển vốn đã bị thu hẹp do thủy triều xâm thực những năm gần đây. Khối bêtông còn có thể gây nguy hiểm cho du khách tắm biển.

Lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa khi đó lý giải đây là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in. Mỗi tượng trị giá 60 triệu đồng, kinh phí từ ngân sách.