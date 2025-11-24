Tùng Leo, Tuấn Ngọc đồng hành diễn đàn sáng tạo số tại Vietnam iContent

TP HCMMC Tùng Leo sẽ dẫn phiên đối thoại sáng, Tuấn Ngọc đồng hành phiên chiều, cùng bàn thảo các xu hướng nổi bật ngành sáng tạo nội dung, tại Vietnam iContent 2025, ngày 29/11.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Ban tổ chức xác nhận MC Tùng Leo dẫn dắt "Top Creators Forum" - diễn đàn đối thoại chiến lược của ngành vào 8h30-11h. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng đại diện doanh nghiệp, KOL, người có sức ảnh hưởng sẽ nói sâu về chủ đề "For our creators, for our country" (Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước).

6 ngày trước sự kiện quan trọng, Tùng Leo nói anh hy vọng sự hiện diện của mình ở Vietnam iContent 2025 có thể góp phần tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng để các nhà sáng tạo nội dung tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng.

"Tôi trân quý giá trị mà các bạn trẻ đang mang lại cho xã hội lẫn đất nước. Mỗi nội dung, sáng tạo của các bạn có thể tiếp cận hàng triệu người Việt - điều thế hệ tôi trước đây vẫn còn nhiều giới hạn. Là đàn anh, tôi luôn cố gắng dùng trải nghiệm, đúc kết của mình để truyền cảm hứng cho người trẻ, nhất là thế hệ Gen Z", Tùng Leo nói thêm. Anh tên thật Nguyễn Thanh Tùng, 45 tuổi, quê TP HCM; từng dẫn nhiều chương trình giải trí dành cho giới trẻ, trong đó có Leo’s Show và Leo &U. Ngoài ra, Tùng Leo từng giảng dạy tại Đại học Kiến trúc TP HCM, làm giám khảo chương trình Project Runway. Năm nay, anh lần đầu đạo diễn triển lãm nội thất Tui - sắc màu cuộc sống cùng kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn. MC Tùng Leo. Ảnh: Nhân vật cung cấp Tương tự, Nam vương Tuấn Ngọc cho biết góp mặt tại Vietnam iContent là khoảnh khắc ý nghĩa. Tuấn Ngọc dẫn dắt phiên chiều "Vietnam Creators and Brands Summit" - sự kiện kết nối creator và nhãn hàng. Tối cùng ngày, anh sẽ đóng vai trò người trao giải cho một trong những hạng mục quan trọng tại lễ vinh danh nhà sáng tạo số nổi bật. Theo người mẫu 26 tuổi, giữa nhịp sống số thay đổi từng ngày, anh cảm nhận rõ sức mạnh của những câu chuyện được kể bằng trái tim - từ thước phim, góc máy đến lời chia sẻ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. "Với tôi, Vietnam iContent không chỉ là buổi lễ vinh danh mà còn là cột mốc nhìn lại hành trình của người làm sáng tạo và tìm thêm lý do để tiếp tục cố gắng", Tuấn Ngọc nói. Anh cho biết trân trọng giải thưởng vì tinh thần khích lệ và giá trị tốt đẹp. Mỗi đề cử là một thế giới cảm hứng rất riêng, là nguồn động lực để nhà sáng tạo giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp tục mang đến giá trị tích cực cho không gian số Việt Nam. Phạm Tuấn Ngọc quê Hải Phòng, cao 1,83 m, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh từng hai lần đoạt danh hiệu nam vương cấp trường, được vinh danh sinh viên tiêu biểu. Năm 2023, anh gây chú ý tại The Face Vietnam, đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất. Tháng 7/2024, anh đăng quang Mr World Vietnam, giành quyền thi Nam vương Thế giới trên sân nhà và xếp thứ hai chung cuộc sau thí sinh Puerto Rico - Danny Mejía Romero. Anh được nhận xét đa tài khi có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như sáo, đàn tranh, ngoài ra còn múa côn, đánh võ.

Nam vương Tuấn Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025. Khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs và theo dõi phiên livestream gây quỹ. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng. Gala trao giải bắt đầu từ 19h30.

