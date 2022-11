'Tukoh Taka' gây chú ý trước thềm World Cup 2022

Bài "Tukoh Taka" - Nicki Minaj góp giọng - đạt 2,5 triệu lượt xem sau nửa ngày, trước thềm khai mạc World Cup.

Ca khúc World Cup 2022 gây chú ý trước thềm khai mạc MV "Tukoh Taka". Video: FIFA

Tukoh Taka là bài hát World Cup đầu tiên kết hợp giữa ba ngôn ngữ. Ngoài phần rap tiếng Anh của Nicki Minaj, ca sĩ người Lebanon - Myriam Fares - hát tiếng Ả Rập, Maluma hát tiếng Tây Ban Nha. Trong MV, Myriam Fares xuất hiện với tạo hình gợi cảm, hát điệp khúc của bài hát giữa bối cảnh hoang mạc. Sau đó, giai điệu nhạc dance-club nổi lên với phần thể hiện của Nicki Minaj. Đoạn do Maluma trình bày mang âm hưởng đặc trưng của dòng nhạc reggae và châu Mỹ Latinh.

Ca khúc cũng là bài hát chính thức của Lễ hội cổ động viên FIFA - hoạt động hâm nóng khai mạc World Cup, diễn ra hôm 19/11 tại Doha, Qatar. Maluma và Myriam Fares sẽ lần đầu trình diễn nhạc phẩm ở sự kiện.

Theo FIFA, Maluma cho biết anh mơ đến cơ hội này từ lâu. Ca sĩ nói: "Việc được đại diện cho nhạc Latin trong một ca khúc có độ phủ sóng toàn cầu, cùng các nghệ sĩ tuyệt vời hát tiếng Anh và Ả Rập, đã đưa văn hóa của chúng tôi đến một nấc thang mới". Myriam Fares hy vọng ca khúc sẽ giới thiệu văn hóa phương Đông và âm nhạc Ả Rập khắp thế giới.

Myriam Fares - ca sĩ người Lebanon - góp giọng trong ca khúc World Cup. Ảnh: Myriam Fares Fanpage

Trước đó, FIFA giới thiệu một số ca khúc để khuấy động World Cup 2022. Hayya Hayya (Better Together) là ca khúc đầu tiên, được FIFA ra mắt từ tháng 4, do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện. Arhbo - ca khúc thứ hai của FIFA do ca sĩ người Puerto Rico - Ozuna và rapper người Pháp gốc Congo - Gims thể hiện. Tên bài hát - Arhbo - là từ lóng trong tiếng địa phương ở Qatar, mang nghĩa "chào đón".

Ca khúc Ulayeh hát về tinh thần cống hiến hết mình, ngay khi cả thế giới nghi ngờ bạn. Bài Light The Sky quy tụ các giọng ca nữ, gồm: Balqees (Yemen), Nora Fatehi (người Canada gốc Morocco), Rahma Riad (Iraq), Manal (Morocco). Đại diện FIFA nói: "Bài hát tràn đầy cảm hứng với giai điệu Trung Đông, cũng rất phù hợp với phái đẹp khi các trọng tài nữ lần đầu tham dự FIFA World Cup". Los Bukis - nhóm nhạc huyền thoại của Mexico - ra mắt bài hát Vamos a Qatar để cổ vũ tinh thần đội nhà.

Tam Kỳ