Túi y tế khẩn cấp của bác sĩ ở World Cup

Túi Y tế Khẩn cấp FIFA chứa hơn 100 món, trong đó có máy khử rung tim, bông băng, gạc y tế, kim tiêm truyền, băng cố định cổ, nút tai.

Trong các mùa World Cup, chiếc balo cấp cứu trở thành một phần không thể thiếu của đội ngũ y tế trên sân cỏ. Những chiếc balo có tên gọi chính thức là Túi Y tế Khẩn cấp FIFA (FMEB).

Chiếc túi được thiết kế để tất cả đội bóng trên thế giới đều có thể sử dụng trong quá trình tập luyện, thi đấu, làm tiêu chuẩn chung cho việc cấp cứu các cầu thủ.

Chiếc túi chứa đầy đủ thiết bị nhằm sơ cứu, phản ứng nhanh trên sân trong vòng 60 phút trong tình huống các cầu thủ trên 14 tuổi, nặng 50 kg trở lên, bị chấn thương. Túi cũng giúp cấp cứu kịp thời cho cầu thủ bị ngưng tim trong khi chờ dịch vụ y tế khẩn cấp.

Nhìn chung, FMEB được sử dụng để xử lý các trường hợp sự cố trên sân cỏ như sốc phản vệ, tức ngực, mất nước, co thắt phế quản do tập luyện quá sức, gãy xương, động kinh, chấn thương, say nắng, kiệt sức, hạ đường huyết, chấn thương do sét đánh, chấn thương cột sống, ngưng tim đột ngột.

Danh mục thiết bị y tế trong FMEB gồm hơn 100 món, trong đó có bông băng, gạc y tế, kim tiêm truyền dịch, máy đo huyết áp, tai nghe, khẩu trang, băng cố định cổ, nút tai...

Một trong những thiết bị quan trọng nhất của Túi Y tế Khẩn cấp FIFA là máy khử rung tim. Đây là phương pháp duy nhất được chứng minh hiệu quả để điều trị người bị ngưng tim khi đang trong trạng thái có thể gây sốc.

Thông thường, trong quá trình thi đấu có thể xảy ra một số va chạm vật lý hoặc lý do khách quan, cầu thủ có thể bị ngưng tim. Điều nguy hiểm là tình trạng này có thể xảy ra với người bình thường, khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh, vào bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu. Nguyên nhân phổ biến nhất là rối loạn nhịp tim bất thường, đặc biệt là rung thất.

Lúc này, đội ngũ y tế sẽ sử dụng máy khử rung tim (còn gọi là máy khử rung tự động bên ngoài - AED) để điều chỉnh nhịp tim cầu thủ bằng cách gây sốc điện. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, người không có kinh nghiệm hoặc kiến thức y khoa cũng có thể sử dụng.

Loại máy được các nhân viên y tế FIFA dùng là Zoll AED+, cung cấp cho người sơ cứu thông tin phản hồi theo thời gian thực về hiệu quả cứu sinh trong quá trình ép ngực, tăng cơ hội sống sót của cầu thủ.

Túi Y tế Khẩn cấp FIFA. Ảnh: FIFA

Thực tế, đột tử do tim hoặc ngưng tim là điều dễ xảy ra trong bóng đá hoặc các môn thể thao. Năm 2003, Marc Vivien Foe, cầu thủ người Cameroon, qua đời trong trận bán kết Confederations Cup do ngưng tim. Điều này đã khiến FIFA suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về phương pháp ngăn chặn những ca tử vong tương tự. Từ năm 2013, chiếc máy khử rung tim có mặt trong Túi Y tế Khẩn cấp đã giúp ngăn chặn tình huống xấu.

Tuy nhiên, nếu nhân viên y tế không đủ kiến thức và kỹ năng xử lý các ca cấp cứu, FMEB có thể bị sử dụng sai cách hoặc không hiệu quả. Vì vậy, trong kỳ World Cup năm 2014 tổ chức ở Brazil, FIFA đã đào tạo các bác sĩ và cung cấp tài liệu Sơ cứu Khẩn cấp liên quan đến chiếc túi. Các nhân viên y tế cũng phải trải qua kỳ huấn luyện tiêu chuẩn nhằm ứng phó với tất cả tình huống có thể xảy ra trên sân cỏ.

Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra lúc 21h ngày 20/11, ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador trong khuôn khổ bảng A.

Thục Linh (Theo FIFA, Train Aid)