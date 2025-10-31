Tư lệnh Ukraine lần đầu gặp các chỉ huy mặt trận Pokrovsk

Tướng Syrsky thăm mặt trận Pokrovsk, điểm nóng giao tranh ở tỉnh Donetsk, và lần đầu gặp chỉ huy các lữ đoàn đang tham chiến ở mặt trận này.

"Đối phương ngày càng tăng cường hoạt động ở khu vực Pokrovsk - Mirnograd, nên tôi đã một lần nữa đến thăm mặt trận quan trọng này. Tôi đã gặp các chỉ huy đang ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng sở hữu quân số vượt trội, nghe báo cáo về tình hình thực tiễn, cũng như nhu cầu và đề xuất của họ", tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm 30/10.

Đây là lần thứ hai tướng Syrsky thăm mặt trận Pokrovsk, một trong những thành trì chiến lược cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk, trong vòng một tuần qua.

Hình ảnh được công bố cho thấy Serhii Tretiak, chỉ huy Lữ đoàn Biệt kích số 68, và Taras Maksimov, người đứng đầu Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 155, xuất hiện tại cuộc gặp. Đây lần đầu tiên các lữ đoàn trưởng ở mặt trận Pokrovsk được gặp trực tiếp ông Syrsky, theo tờ Ukrainska Pravda.

Tư lệnh Syrsky (giữa) và lữ đoàn trưởng Maksimov (trái) trong ảnh đăng hôm 30/10. Ảnh: Facebook/CinCAFofUkraine

Tướng Syrsky cho biết bộ binh Nga tại Pokrovsk tập trung ở khu vực nội đô, thường xuyên đổi vị trí và tránh giao tranh. "Nhiệm vụ của các đơn vị phòng thủ Pokrovsk là xác định vị trí đối phương và tiêu diệt họ. Lực lượng Ukraine đang tăng cường ổn định phòng tuyến trong thành phố, bảo vệ những tuyến đường tiếp tế và sơ tán", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố các đơn vị nước này đang tiếp tục tập kích lực lượng Ukraine cố thủ gần ga đường sắt ở trung tâm Pokrovsk, đồng thời đẩy lùi những nỗ lực của đối phương nhằm đột phá vòng vây quanh thành phố.

Chuyến thăm của ông Syrsky diễn ra sau khi truyền thông Ukraine thừa nhận phòng tuyến tại Pokrovsk cùng thành phố Mirnograd lân cận đang "âm thầm sụp đổ", nhất là khi lực lượng Nga gia tăng sức ép và không ngừng siết chặt vòng vây.

Một trong những nguyên nhân chính được cho là giới lãnh đạo quân đội Ukraine phản ứng chậm, dường như do nhận được thông tin không chính xác từ mặt trận. Theo Ukrainska Pravda, một số lữ đoàn đã báo cáo sai lệch, nói rằng đang kiểm soát một vị trí dù ở đó chỉ có vài thương binh hoặc không còn ai.

Khi được hỏi về cơ hội báo cáo trực tiếp tình hình chiến trường cho tướng Syrsky trong chuyến thăm ngày 26/10, một chỉ huy cấp cao ở mặt trận Pokrovsk đáp rằng không phải ai cũng được tham dự cuộc họp. "Tôi đã nhiều lần nêu vấn đề tái tập hợp lực lượng và thiếu phòng tuyến thứ hai, điều khiển chúng tôi bị bao vây, song họ không lắng nghe", người này phàn nàn.

Nhiều chỉ huy ở thực địa chỉ ra rằng không có lữ đoàn trưởng nào xuất hiện trong ảnh chụp chuyến thăm của tướng Syrsky khi đó, mà chỉ có những người trung thành với ông như tư lệnh Lực lượng Không người lái Robert Brovdi và phó lãnh đạo cảnh sát Ukraine Oleksandr Fatsevych.

Cục diện chiến sự quanh Pokrovsk và Mirnograd (Myrnohrad) tính đến ngày 30/10. Đồ họa: ISW

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định "diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình". Pasi Paroinen, chuyên gia thuộc hãng tư vấn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, cho biết lực lượng Nga tại Pokrovsk đã đông đến mức các đơn vị Ukraine không thể đẩy lùi.

Các binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk tiết lộ họ phải đối mặt tình trạng thiếu hụt quân số, trong khi những đợt tập kích bằng drone và bom lượn cũng cắt đứt tuyến hậu cần. Tình trạng này từng xảy ra ở nhiều thành trì chiến lược mà Ukraine phải từ bỏ, trong đó có Avdeevka.

