Tư lệnh quân đoàn Ukraine mất chức vì để lính đói khát

Một tư lệnh quân đoàn và một lữ đoàn trưởng Ukraine bị cách chức sau khi xuất hiện thông tin đơn vị ở Kharkov bị thiếu đồ ăn, nước uống.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 24/4 cho biết các cuộc tập kích của Nga nhằm vào những điểm vượt sông Oskil đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động hậu cần ở khu vực Kupyansk, thành phố chiến lược thuộc tỉnh Kharkov. Các đơn vị Ukraine đang phải sử dụng xuồng và máy bay không người lái (UAV) hạng nặng để làm nhiệm vụ tiếp tế.

Cơ quan này cáo buộc các chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 14 đã che giấu tình hình thật sự ở khu vực, để mất một số vị trí và đưa ra "hàng loạt tính toán sai lầm liên quan hoạt động cung cấp vật tư cho quân nhân", trong đó có vận chuyển thực phẩm tới các vị trí của lữ đoàn.

"Một số quyết định về nhân sự đã được đưa ra để khắc phục tình hình. Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 14 đã bị cách chức, còn tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 10 cũng bị miễn nhiệm và giáng cấp", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Lữ đoàn 14 là đơn vị trực thuộc Quân đoàn 10. Đại tá Taras Maksimov đã được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của Lữ đoàn 14, còn chuẩn tướng Artem Bohomolov được giao phụ trách Quân đoàn 10.

Một ủy ban thuộc lục quân Ukraine đã mở cuộc điều tra về hành động của ban chỉ huy cũ tại Lữ đoàn 14. Những quyết định về mặt quản lý sẽ được đưa ra dựa trên kết quả điều tra, tài liệu liên quan sẽ được chuyển cho các cơ quan hành pháp.

"Ban chỉ huy mới của Lữ đoàn 14 và Quân đoàn 10 đang thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm ổn định tình hình, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư cho binh sĩ ở vị trí chiến đấu", thông báo có đoạn.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết một lô thực phẩm đã được chuyển đến vị trí của Lữ đoàn 14, thêm rằng các binh sĩ sẽ được sơ tán ngay lập tức khi có điều kiện thuận lợi.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cũng chỉ thị cho tư lệnh lực lượng liên hợp Mykhailo Drapaty kiểm tra hoạt động cung ứng cho quân nhân ở tiền tuyến.

Động thái diễn ra sau khi một tài khoản mạng xã hội hôm 23/4 đăng ảnh binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 14 trong tình trạng gầy gò. Tài khoản này cho biết họ bị bỏ lại ở vị trí mà không có thức ăn hay nước uống, khiến nhiều người bất tỉnh.

Báo Ukrainska Pravda dẫn lời người thân các binh sĩ cho biết họ đã phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn trong khoảng 8 tháng, thường xuyên thiếu lương thực và nước uống.

RBC Ukraine khẳng định lực lượng nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Kupyansk, song phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng khi đối phương bắt đầu triển khai các đơn vị thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubikon, lực lượng vận hành thiết bị bay không người lái (drone) tinh nhuệ..

Nhiệm vụ chính của Rubikon ở mặt trận này là cắt đứt nguồn tiếp tế cho binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến, trong đó các phương tiện vận tải cứ 3-5 phút lại bị drone tấn công.

