Tư lệnh Mỹ tới Gaza, cam kết không điều quân đến dải đất

Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ tới thăm Dải Gaza chuẩn bị cho kế hoạch giám sát lệnh ngừng bắn, tái khẳng định sẽ không đưa lính Mỹ tới vùng lãnh thổ này.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM), hôm nay thông báo trên mạng xã hội X rằng ông vừa thăm Dải Gaza để thảo luận về việc thành lập "trung tâm điều phối quân sự - dân sự" do CENTCOM dẫn đầu nhằm hỗ trợ tái lập ổn định hậu xung đột.

"Các quân nhân Mỹ đang đáp lại lời kêu gọi mang hòa bình tới Trung Đông theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh trong thời khắc lịch sử này. Nỗ lực tuyệt vời đó sẽ được thực hiện mà không cần triển khai binh sĩ nào tới Gaza", tư lệnh Cooper cho hay.

200 quân nhân Mỹ đã bắt đầu đến Israel để giám sát lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Hamas tại Dải Gaza theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Nhóm binh sĩ này là thành phần cốt lõi của lực lượng chuyên trách liên hợp do Mỹ điều phối. Đại diện từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể sẽ tham gia lực lượng này.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Ông Cooper được bổ nhiệm chức tư lệnh CENTCOM vào đầu tháng 8, chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông.

Chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin. Israel đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần 67.200 người thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Israel và Hamas hôm 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán ở Ai Cập. Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hai bên sẽ trao đổi con tin - tù nhân, trong khi hàng viện trợ nhân đạo cũng được phép vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận IDF đã hoàn thành rút quân về giới tuyến theo thỏa thuận và đang chờ thực hiện thỏa thuận trao trả con tin, dự kiến diễn ra trưa 13/10.

Hamas dự kiến trao trả khoảng 20 con tin còn sống. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang ngồi tù ở nước này và khoảng 1.700 người Gaza bị bắt từ khi chiến sự Gaza bùng phát. Thi thể các con tin Israel đã thiệt mạng dự kiến được bàn giao sau.

Huyền Lê (Theo AFP)