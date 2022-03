Tự lái xe khám phá miền tây Nghệ An

Trong 6 ngày, du khách di chuyển bằng xe tự lái, khám phá 6 huyện miền tây Nghệ An, thưởng thức đặc sản địa phương.

Nằm trong kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An 2022 và khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, Sở Du lịch tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan vừa xây dựng các tour caravan "Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An".

Khách tới đỉnh Pù Xai Lai Leng sẽ thỏa sức ngắm cảnh mây bồng bềnh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Miền tây Nghệ An bao gồm 11 huyện, thị với 6 dân tộc sinh sống lâu đời, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa với những phong tục, tập quán, văn hóa ẩm thực, trang phục; kiến trúc nhà sàn mang đạm nét văn hóa đặc sắc... Đây chính là tiềm năng cho phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, mạo hiểm, đặc biệt phù hợp với loại hình du lịch caravan đang hot hiện nay.

Vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, hùng vĩ vùng tây Nghệ An sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm phong phú như: vãn cảnh, thưởng thức đặc sản, ẩm thực, trải nghiệm các hoạt động văn hóa cùng người dân địa phương.

Thác bảy tầng, điểm thu hút du khách. Ảnh: Phương Linh

Trong số các tour dự kiến lần này, Nghệ An giới thiệu tour 6 ngày 5 đêm dành cho du khách di chuyển bằng xe tự lái gầm cao với hành trình xuất phát từ thành phố Vinh. Khách lần lượt đặt chân tới 6 huyện gồm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn - Quế Phong - Quỳ Châu - Nghĩa Đàn. Mỗi nơi có những cảnh quan thiên nhiên khác nhau.

Đầu tiên là thử sức chèo thuyền kayak xuôi dòng sông Giăng nước xanh biếc. Điểm nhấn tiếp theo là trải nghiệm leo núi chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng, ngọn núi cao nhất của dãy Trường Sơn Bắc, với độ cao 2.720 m so với mực nước biển, nằm trên biên giới Việt Nam và Lào thuộc huyện Kỳ Sơn. Đứng ở ngọn núi, khách thỏa sức "săn mây", cảm nhận không gian mờ ảo...

Khách cũng có dịp tìm hiểu về đền Chín Gian ở huyện Quế Phong, nổi bật với 9 tượng trâu tạc bằng đá quỳ trước 9 vạc nước, tượng trưng cho 9 mường chuẩn bị tế lễ; hay phong cảnh kỳ vĩ với thác nước Bảy Tầng đẹp nhất xứ Nghệ ở xã Hạnh Dịch. Khi nghỉ chân tại các homestay sẽ thưởng thức các sản vật địa phương như cơm lam, thịt trâu bò gác bếp; cá mát sông Giăng, măng đắng..

Đền Chín Gian: Nổi bật với 9 tượng trâu tạc bằng đá quỳ trước 9 vạc nước, tượng trưng cho 9 mường chuẩn bị tế lễ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Sở Du lịch cho biết, tùy vào nhu cầu du khách, các đơn vị lữ hành có thể rút ngắn thời gian và điểm tham quan. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm tour caravan 3 ngày 2 đêm qua các huyện như Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn; Quế Phong - Quỳ Châu - Nghĩa Đàn hay Thanh Chương - Anh Sơn - Tân Kỳ - Thái Hòa - Quỳ Hợp.

Hai tháng đầu năm 2022, Nghệ An đón 700.000 lượt khách (bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó khách lưu trú đạt 430.000 lượt, bằng 80% so với cùng kỳ 2021; khách quốc tế đạt 700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 640 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 288 tỷ đồng (bằng 83% so với cùng kỳ 2021).

Nguyễn Hải