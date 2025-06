- Chinh phục 3 bậc học vị ở một ngôn ngữ mới chỉ trong 6 năm, trong khi vẫn làm việc kiếm sống, ông đã làm việc đó bằng cách nào?

- Tôi chọn ngành hoá bởi đây là ngành ít người học, tỷ lệ nhận cao, mà nhiều công thức nên đỡ phải đọc quá nhiều tiếng Anh. Khi đăng ký môn, tôi nhồi kín thời khoá biểu. Có hôm học từ 8h30 sáng tới 13h chiều. Chiều làm thí nghiệm từ 14h tới 18h nhưng tôi thường cố làm xong trước một tiếng để kịp tới nhà hàng. Làm bồi bàn đến 1h sáng, tôi cũng ráng thu dọn thật nhanh để xong sớm 15 phút, rồi lao ra xe điện để bắt kịp chuyến cuối cùng về nhà. Về tới nhà khoảng 2h sáng, chạy vào tắm rồi ngồi viết báo cáo thí nghiệm, gần 4h sáng mới được ngủ. Tới 8h lại bật dậy chạy ra tàu để kịp vào lớp.

Tôi không có thời gian để làm đi làm lại như người khác, nên phải nghĩ cách làm một lần là xong, làm đúng ngay từ đầu. Tôi học trực tiếp trên lớp - không ghi chép, chỉ tập trung hết mức để hiểu ngay lúc thầy giảng. Tôi tập trung đến mức có thể thấy được các phân tử "nhảy múa" như thế nào. Khi đã hiểu thì không cần phải học lại. Tôi gọi đó là cách học "thiền": làm gì thì toàn tâm toàn ý cho việc đó, đầu óc không được trôi chỗ khác.

Với tôi, chỉ cần tiếp thu được 75% bài giảng là đủ đạt mục tiêu. Tôi học không phải để có điểm A+ mà để có tấm bằng, để có cơ hội tốt hơn, thoát khỏi cuộc sống làm nhà hàng. Khi mục tiêu rõ ràng, mình sẽ tự tìm ra đủ cách để vượt qua.

Sau này khi học lên thạc sĩ, tiến sĩ hay khi đã trở thành nhà khoa học với hơn 700 bằng sáng chế tôi cũng áp dụng công thức đó. Gặp việc gì cũng tự hỏi: có cách nào làm nhanh hơn, thông minh hơn không?. Không có thì nghĩ cho ra, có rồi thì làm liền. Làm xong thấy chưa tốt thì nghĩ tiếp, chỉnh tiếp. Mọi thứ cứ thế mà thành.

Ví dụ như năm 1994, từ IBM chuyển sang làm quản lý kỹ thuật cho Kodak Polychrome Graphics, tôi được giao nhiệm vụ nghiên cứu để cải thiện các thông số nhỏ cho máy in (tăng tốc độ, tăng số lượng in, giảm 15% giá thành). Lúc tìm hiểu, tôi phát hiện công nghệ in offset dùng phim rất lãng phí - chi phí phim chiếm tới 65% mà chỉ dùng một lần. Tôi sáng chế công nghệ in bằng laser không cần phim - giải pháp sau đó làm thay đổi toàn ngành in ấn.

Tôi tin rằng mọi thứ đều có thể làm tốt hơn. Nếu chỉ chấp nhận theo những tiêu chuẩn của người khác thì mình không khá hơn được.

- Hoàn thành con đường học vấn, ông bắt đầu gia nhập, thăng tiến ở các công ty lớn trong lĩnh vực nghiên cứu, in ấn hàng đầu thế giới. Điều gì khiến ông quyết định rẽ sang con đường khởi nghiệp?