Truyền thông quốc tế đưa tin về kết quả Đại hội XIV

Hàng loạt hãng tin, tờ báo trong khu vực và quốc tế đưa tin đậm nét về kết quả Đại hội XIV, cho thấy mối quan tâm đặc biệt của truyền thông thế giới với sự kiện.

Hãng thông tấn Reuters của Anh ngày 23/1 đưa tin Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Tại họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư "tuyên bố sẽ thực hiện các cam kết cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho quốc gia", hãng tin viết. Reuters nhận xét Tổng Bí thư là "nhà cải cách táo bạo" khi khẳng định "sự nghiệp đổi mới còn được tiếp tục", nhấn mạnh đổi mới là liên tục, không phải đổi mới lần 1, lần 2, nhằm đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Reuters bày tỏ ấn tượng trước cam kết của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đưa mức tăng trưởng hàng năm lên trên 10%. Hãng thông tấn dẫn lời Craig Martin, chủ tịch công ty quản lý tài sản Dynam Capital, đề cao các chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và phát triển của Tổng Bí thư.

"Mọi điểm nghẽn cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, đồng thời thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình sẽ được tăng cường, coi nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIV, chiều 23/1. Ảnh: Giang Huy

Ở một bài phân tích chuyên sâu khác, Reuters cho hay các nhà đầu tư trong và ngoài Việt Nam đều hoan nghênh những nỗ lực cải cách kinh tế của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi ông nhậm chức vào giữa năm 2024 và lạc quan về triển vọng của kinh tế Việt Nam 5 năm tới.

"Việt Nam đạt mức tăng trưởng nhanh hơn các nước láng giềng", hãng tin này bình luận. "Thị trường chứng khoán tăng gần 40% trong năm ngoái, vượt xa hầu hết các thị trường mới nổi khác, bất chấp những khó khăn từ thuế quan thương mại của Mỹ và thiên tai thường xuyên".

Cũng đưa tin chi tiết về những ngày diễn ra đại hội và đưa đậm nét về việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, hãng thông tấn Mỹ AP nhận định "quá trình chuyển mình của Việt Nam thành trung tâm sản xuất toàn cầu cho các mặt hàng điện tử, dệt may và giày dép thực sự rất ấn tượng".

AP đánh giá các mục tiêu phát triển dài hạn mà Đại hội XIV đặt ra, gồm tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% giai đoạn 2026-2030 và hướng tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 đã phản ánh khát vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Đưa tin về sự kiện, báo Mỹ New York Times cũng có đánh giá tích cực về tình hình kinh tế của Việt Nam, so sánh Việt Nam với những câu chuyện chuyển mình thành công tại châu Á, như Hàn Quốc.

"Trong nhiều năm qua, quốc gia này đã trải qua quá trình công nghiệp hóa thần tốc để bù đắp cho thời gian bị đình trệ bởi chiến tranh, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8%", tờ báo viết.

Trang tin của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ đánh giá Đại hội XIV là một trong những kỳ đại hội quan trọng nhất với Việt Nam trong ít nhất 30 năm trở lại đây, khi đất nước đứng trước nhiều quyết định quan trọng, như xác định mức độ và tốc độ mở cửa của nền kinh tế thị trường, xác định phương hướng tăng tốc phát triển kinh tế hay tìm cách thích nghi với môi trường thế giới đang biến động nhanh.

Trong khi đó, báo Granma của Cuba nhấn mạnh tính kiên định về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và tinh thần tự chủ, tự tin của Việt Nam. Tờ báo cho rằng Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, củng cố độc lập, chủ quyền và nâng cao đời sống nhân dân, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con đường phát triển quốc gia.

Tại khu vực, báo Paxason, cơ quan ngôn luận của Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Đại hội XIV thể hiện "niềm tin về sự phát triển", tổng kết gần 40 năm đổi mới với những thành tựu mang tính bước ngoặt.

Bài viết đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5% trong nhiều thập kỷ, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 25 lần, đồng thời mở rộng hội nhập quốc tế một cách chủ động, hiệu quả.

Biểu ngữ chào mừng Đại hội XIV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, hôm 21/1. Ảnh: AFP

Theo tờ báo, Đại hội XIV không chỉ xác lập định hướng phát triển 5 năm tới mà còn củng cố nền tảng để Việt Nam nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin nổi bật về việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử và sau đó là thư chúc mừng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong thông điệp của mình, Chủ tịch Tập nhận định kể từ sau Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời đoàn kết, dẫn dắt nhân dân đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và cải cách.

Lãnh đạo Trung Quốc đồng thời cho rằng việc tổ chức thành công Đại hội XIV đã mở ra kỷ nguyên mới cho đà phát triển của Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

Trong bài viết đăng ngày 23/1, nhật báo Straits Times của Singapore điểm lại những mục tiêu mà Đại hội XIV đặt ra, đồng thời khẳng định với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã vươn lên từ chiến tranh, nghèo khó trở thành nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu châu Á.

Theo giới quan sát, việc hàng loạt hãng tin, tờ báo trên thế giới đưa tin về quá trình diễn ra Đại hội XIV cũng như những kết quả đạt được cho thấy Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, nhận được nhiều quan tâm từ dư luận thế giới.

Vũ Hoàng (Tổng hợp)