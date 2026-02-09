Trường tư ở TP HCM thưởng Tết lên đến 50 triệu đồng

Một số trường tư thục thưởng Tết lên đến 48-50 triệu đồng, nhưng cũng có nơi phải 'căng mình' giữ lương tháng 13 cho giáo viên với mức 6-10 triệu.

Mức thưởng Tết cho giáo viên khối tư thục phân hóa tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng và tình hình tài chính của từng trường.

Tại trường THCS - THPT Hai Bà Trưng, Quận 12, hơn 40 giáo viên và quản lý nhận thưởng khoảng 7-10 triệu đồng, tương đương nửa tháng lương. Ông Hoàng Minh Huy, Hiệu trưởng, chia sẻ năm qua nhiều phụ huynh chậm đóng học phí 3-4 tháng do làm ăn khó khăn. Điều này tạo áp lực lớn lên dòng tiền của trường, khiến mức thưởng giảm khoảng 30% so với năm ngoái.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Từ Tâm, Hiệu trưởng trường Mầm non Bầu Trời Xanh, phường Hạnh Thông, cho biết trường phải "căng mình" để đảm bảo lương tháng 13 cho giáo viên và bảo mẫu với mức 8-10 triệu đồng. Theo cô Tâm, trong bối cảnh nhiều nơi chỉ có thể thưởng động viên vài trăm nghìn đồng, đây là nỗ lực rất lớn của nhà trường.

Hệ thống trường liên cấp Nam Việt dự kiến chi hơn 2 tỷ đồng cho quỹ thưởng, ổn định so với năm ngoái. Mức cao nhất là 50 triệu đồng dành cho Ban giám hiệu, mức thấp nhất tương đương một tháng lương cơ bản.

Giáo viên hệ thống trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm nhận lì xì trong buổi sơ kết học kỳ I, ngày 7/2. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngược lại, nhiều trường hoạt động tốt nên tăng thưởng Tết cho giáo viên. Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, nhà sáng lập hệ thống trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm, cho biết khoảng 800 nhân sự nhận thưởng 6- 22 triệu đồng mỗi người. Mức phổ biến là 15 triệu đồng, trung bình tăng 1,5 triệu so với năm ngoái.

Ông Bùi Gia Hiếu, người đứng đầu hệ thống trường liên cấp Tre Việt, nói thưởng Tết của giáo viên khoảng 5,3 - 48 triệu đồng, tăng 8% so với năm trước. Tổng quỹ thưởng của hệ thống khoảng 3,5 tỷ đồng.

Theo cô Vĩnh, chính sách lương, thưởng và phúc lợi là yếu tố quan trọng để giữ chân và động viên tinh thần cống hiến của giáo viên, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo.

"Không thể vì khó khăn trước mắt mà hy sinh chất lượng đào tạo, vốn quyết định đến kết quả tuyển sinh, hoạt động của trường", cô Vĩnh nhìn nhận.

Với khối công lập, tuy không có lương tháng 13 hay thưởng Tết nhưng giáo viên ở TP HCM sẽ nhận được thu nhập tăng thêm quý 4, quà Tết 2 triệu đồng. Ngoài ra, thầy cô nhận thưởng theo Nghị định 73. Ở nhiều trường, họ còn được chia từ khoản kết dư ngân sách, tiết kiệm chi trong năm.

Giáo viên nhận thưởng Tết 10-14 triệu đồng

Khảo sát ở nhiều trường cho thấy, năm nay giáo viên công lập ở TP HCM (gồm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ) có thể nhận đến hơn 100 triệu đồng, tùy bậc lương và thâm niên.

Lệ Nguyễn