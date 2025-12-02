Trưởng thôn 'gây sốt' mạng xã hội vì thuộc tên 3.000 người dân

Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.

Ngày 28/11, video ghi cảnh trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan quần xắn cao quá gối, chân đất, đứng điều phối phân phát quà cứu trợ sau đợt lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Trong clip, anh Long không có danh sách nhưng nhớ mặt, đọc chính xác tên họ, hoàn cảnh của từng người được nhận cứu trợ: "Hộ bà Bảy, neo đơn, nhà sập vách", "Hộ anh Tuấn, 4 khẩu, trôi đầm tôm"...

Hàng trăm người dân bên dưới trật tự xếp hàng, không ai chen lấn. Khi phát hiện vài người lạ đeo khẩu trang, đội mũ trà trộn vào hàng, anh nhẹ nhàng mời họ ra ngoài để nhường phần cho bà con trong thôn.

Trưởng thôn thuộc tên 3.000 người dân Anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lăk (cầm loa) đọc tên từng người dân lên nhận quà của đoàn từ thiện hôm 28/11. Nguồn: Thi Tourguide

Anh Nguyễn Văn Thi, thành viên đoàn thiện nguyện từ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết video này do đoàn của anh quay. Hôm đó, đoàn mang đến 300 suất quà cứu trợ nhưng thôn có 800 hộ. Lo ngại việc tặng thiếu công bằng nên nhờ anh Long giúp đỡ.

Chứng kiến vị trưởng thôn nhớ từng đứa trẻ mới sinh hay người già vừa mất, cả đoàn từ thiện ngỡ ngàng. "Tôi đi nhiều nơi, nhưng chưa gặp ai có trí nhớ tốt như thế", anh Thi nói.

Lý giải về "trí nhớ siêu phàm" mà cộng đồng mạng ca ngợi, anh Long cho biết đó là kết quả của 15 năm "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Ngày nào anh cũng đi từng ngõ, gõ từng nhà. Việc thuộc lòng nhân khẩu, kinh tế của 800 hộ với 3.000 người dân trong thôn, kể cả người tạm trú, là kỷ luật anh tự đặt ra cho mình.

Sinh ra ở Mỹ Phú 1, anh Long từng đi bộ đội năm 2005. Sau khi xuất ngũ và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, anh về quê làm công an viên rồi được bầu làm trưởng thôn từ năm 2010.

Anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lăk đi chân đất, đọc tên từng người dân lên nhận quà của đoàn từ thiện hôm 28/11. Ảnh: Thi Tourguide

Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua. Dựa trên tấm bản đồ phòng thủ thôn tự vẽ từ thời làm công an viên, đánh dấu chi tiết từng vùng trũng và nhà yếu, anh Long đã kích hoạt phương án di dân ngay khi có báo động. Trâu bò được sơ tán lên núi, người già trẻ nhỏ được đưa đến nơi kiên cố. Nhờ đó, dù Mỹ Phú 1 bị cô lập nhiều ngày, toàn thôn không có thiệt hại về người. Việc sơ tán khoa học cũng giúp giảm tải áp lực cứu hộ cho chính quyền cấp trên khi nước lũ dâng cao.

Những ngày nước ngập ngang ngực, anh Long chèo thuyền đi tiếp tế đồ ăn, nước uống cho từng nhà. Nước rút, anh lại đứng ra nhận và phân phối quà cứu trợ theo nguyên tắc minh bạch: ai thiệt hại nặng nhận trước.

"Phát quà không chỉ là trao vật chất mà còn phải giữ gìn lòng tự trọng cho bà con," anh nói.

Trưởng thôn Phạm Văn Long thường xuyên đến thăm hỏi các hộ dân trong thôn, sau động viên và nắm bắt nguyện vọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù vậy, trong đợt lũ vừa qua gia đình anh Long lại là một trong những hộ thiệt hại nặng nhất. Lũ cuốn trôi toàn bộ đầm tôm sú, cua và cá dìa, thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Lũ rút, người trưởng thôn 42 tuổi vẫn ngày ngày lội bùn giúp dân dọn dẹp. "Tài sản mất có thể làm lại, nhưng tình nghĩa xóm làng và trách nhiệm mình đã nhận thì không thể bỏ bê," anh nói.

Quỳnh Nguyễn