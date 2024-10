Trương Huệ Vân xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Chu Lập Cơ

TP HCMTự bào chữa, Trương Huệ Vân khóc, nói rất ân hận vì đã ký các tài liệu phát hành trái phiếu "một cách vội vàng, gây hậu quả khủng khiếp".

"Bị cáo xin tòa miễn hình phạt cho ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) - người dượng, người cha, người thầy của bị cáo", Trương Huệ Vân trình bày với HĐXX trong phần tự bào chữa, sáng 7/10.

Cô cho rằng, những thành quả ông Cơ cống hiến trong suốt 30 năm sinh sống tại Việt Nam và quá trình hội nhập của đất nước là rất lớn. "Thời gian 2 năm bị tạm giam đã là quá tàn nhẫn với ông, mong tòa xem xét để ông nhận được là sự khoan hồng", Huệ Vân nghẹn giọng.

Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Huệ Vân đồng ý với quan điểm của luật sư bào chữa trước đó, mong nhận được sự khoan hồng của HĐXX cho bản thân và tất cả bị cáo khác.

Cô nói thêm rằng, đã vô cùng hối hận về việc ký vào những tài liệu một cách vội vàng, trong bối cảnh "rất mơ hồ" để phát hành gói trái phiếu của Công ty An Đông. Việc này làm ảnh hưởng đến mấy chục nghìn gia đình khác, để lại "một hậu quả khủng khiếp".

Cuối cùng, Vân xin tòa khoan hồng cao nhất cho cô ruột Trương Mỹ Lan. "Vụ án còn rất nhiều uẩn khúc, nhiều người đã chết. Cô của bị cáo là người đứng ra gánh chịu mọi hậu quả, mong tòa xem xét cho cô", Vân nói.

Trương Huệ Vân bị xác định giúp bà Lan cùng đồng phạm ký các hợp đồng, chứng từ khống chuyển tiền để cho Công ty An Đông mua sơ cấp trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Cô bị VKS đề nghị tuyên phạt 6-7 năm tù.

Trước đó, bào chữa cho Huệ Vân, luật sư Chu Thị Trang Vân cho rằng thời điểm phạm tội thân chủ không nhận thức được hành vi của mình. Cô được nhờ ký các hợp đồng và giấy chuyển tiền giúp phát hành gói trái phiếu của công ty khi chưa hiểu rõ, và chịu áp lực, thúc giục từ nhiều người. Khi đối diện với những tập tài liệu đã được nhiều người khác ký sẵn, Huệ Vân đã tin tưởng việc này là đúng quy trình nên làm theo.

Theo luật sư, Huệ Vân tham gia các hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa lâu, sau khi đi du học về năm 2017. Đến cuối năm 2019 đại dịch Covid-19 bùng phát, cô được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý các bệnh viện dã chiến và nhiều hoạt động giúp cộng đồng khác.

Luật sư cảm ơn VKS vì mức án đề nghị đối với Huệ Vân đã thể hiện sự nhân văn. Nhưng ngoài vụ án này, bị cáo còn đối diện với mức án rất nghiêm khắc 17 năm tù ở giai đoạn một, nên mong tòa xem xét bối cảnh phạm tội, vai trò để xem xét cho Huệ Vân mức án khoan hồng hơn.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Luật sư đề nghị miễn hình phạt cho ông Chu Lập Cơ

Bào chữa cho ông Chu Lập Cơ, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng cảm ơn VKS đã đề nghị mức án nhân văn với thân chủ (2 năm - 2 năm 6 tháng), song xin tòa xem xét bối cảnh, điều kiện và các tình tiết giảm nhẹ để miễn hình phạt cho thân chủ về cáo buộc giúp sức vợ Rửa tiền 33 tỷ đồng (có nguồn gốc phạm tội mà có, thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng của SCB).

Theo luật sư, ông Cơ không tham gia bất cứ giao dịch nào nhằm mục đích che giấu dòng tiền. Bản thân ông là một thương nhân, việc sử dụng thẻ tín dụng với mức chi tiêu hơn 10 tỷ đồng mỗi thẻ là bình thường. Hơn nữa, do quá bận rộn với công việc, lịch trình di chuyển nhiều nơi, nên các thẻ tín dụng của ông cũng như các thành viên khác trong gia đình đều được giao cho nhân viên quản lý, vợ ông nộp tiền khi đến hạn. Do đó, ông không có điều kiện để biết số tiền do vợ nộp vào thẻ tín dụng có nguồn gốc từ tiền phạm tội, bởi bản thân ông hoàn toàn có đủ điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ chi trả đó. Hiện, ông đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Tự bào chữa sau đó, ông Cơ nói đã có 30 năm làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Lúc bị bắt về hành vi Rửa tiền ông rất hoang mang vì không biết tại sao mình bị vướng tội này. Tuy nhiên, ông sau đó đã hiểu và tự chấp hành tốt.

"Tuổi của tôi đã cao, thời gian không còn nhiều. Tôi hy vọng sớm được về với gia đình, đồng hành cùng vợ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án", ông nhắc lại nguyện vọng như ở phiên tòa giai đoạn một.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Là người tự bào chữa đầu tiên trong buổi làm việc sáng nay, bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) khóc lớn, nói mình đồng ý với quan điểm của luật sư. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già.

Bà Nhã bị cáo buộc ký nhiều tài liệu, hồ sơ khống giúp sức cho bà Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền hơn 24.969 tỷ đồng của 30.738 bị hại. Với hành vi này, bị cáo bị VKS đề nghị 7-8 năm tù.

Là người giữ vai trò chính trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Lan bị VKS đề nghị tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tòa buộc bà Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án; tiếp tục kê biên các bất động sản, tài sản có liên quan bị cáo để khắc phục hậu quả.

Hải Duyên