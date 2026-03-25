Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 16 bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Theo thông cáo phát chiều 25/3, tại hội nghị lần thứ 2 khóa 14, Trung ương đã đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự để hoàn tất thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Hệ thống lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm 5 vị trí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Trong đó, Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư đã được bầu tại Đại hội Đảng khóa 14; 3 chức danh còn lại sẽ được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4.

Đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: Phạm Thắng

Tại hội nghị, Trung ương cũng thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14. Quy chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư; vai trò trung tâm, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chương trình làm việc của Trung ương khóa 14 bao gồm những vấn đề quan trọng, cốt lõi mà Trung ương cần tập trung bàn và đề ra quyết sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nhất là tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số" ngay từ năm nay, tạo đà, tạo khí thế cho những năm tiếp theo.

Chương trình làm việc lưu ý một số vấn đề về tự chủ chiến lược quốc gia; nâng cao năng suất quốc gia; thích ứng với già hóa dân số; chuyển đổi xanh; vấn đề xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, văn hóa, phát triển; thích ứng với biến đổi khí hậu; các đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương cũng thông qua Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thay thế Nghị quyết năm 2007; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Vũ Tuân