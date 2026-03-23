Trung ương khai mạc hội nghị, xem xét nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới

Hà NộiHội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng 23/3 tại Hà Nội, sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương lần này chính là những "hành lang pháp lý", "quy tắc vận hành", "nguyên tắc kỷ luật", "chuẩn mực hành động" để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nội dung Hội nghị cần giải quyết "rất nhiều, rất rộng, rất khó", đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, sáng 23/3. Ảnh: TTXVN

Trung ương sẽ thảo luận chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, sáng 23/3. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đồng thời xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.

Hội nghị dự kiến làm việc đến ngày 27/3/2026.