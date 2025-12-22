Trung ương hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa 14

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị 15, Trung ương họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa 14 để trình Đại hội Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định.

Chiều 22/12, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 15 khóa 13. Theo đó sáng cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị; Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc.

Sau khai mạc, Trung ương họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận và cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025 và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa 13, sáng 22/12. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư cho biết tại các Hội nghị Trung ương 13 và 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã biểu quyết thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, gồm ủy viên chính thức và dự khuyết; đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Đảng, các quy định hiện hành và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại tiến tới Đại hội 14, đồng thời giao Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự. Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14, các phiên họp Bộ Chính trị và các cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất rất cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và để Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, gắn với trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương và của toàn Đảng; việc lựa chọn Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng phải được tiến hành kỹ lưỡng, thận trọng, chính xác, đúng quy định để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 23/12, Hội nghị Trung ương 15 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Vũ Tuân