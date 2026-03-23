Trung ương giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới

Ngày làm việc đầu tiên, hội nghị Trung ương 2 khóa 14 họp riêng cho ý kiến giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng phát chiều 23/3 cho biết sáng cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành chương trình làm việc.

Sau phần khai mạc, cùng với họp riêng cho ý kiến giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, Trung ương đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, sáng 23/3. Ảnh: Phạm Thắng

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung nêu trên. Sau đó, Trung ương thảo luận tại tổ về Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14 sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại hội nghị là "hành lang pháp lý", "quy tắc vận hành", "nguyên tắc kỷ luật", "chuẩn mực hành động" để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Theo ông, Hội nghị Trung ương 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia.

Trong nước, sau thành công của Đại hội 14, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đất nước đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, song cũng đối mặt với yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín của Đảng; lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, thể chế đồng bộ hơn, kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn, lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn và phản ứng chính sách nhanh hơn trước biến động.

Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 dự kiến làm việc trong 5 ngày, đến 27/3.

Vũ Tuân