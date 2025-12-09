Trung tá phi công Ukraine thiệt mạng khi chiến đấu

Quân đội Ukraine thông báo trung tá Ivanov, người đã phục vụ trong quân ngũ gần 30 năm, thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích Su-27.

Không quân Ukraine cho biết trung tá Yevhenii Vitaliiovych Ivanov, phi công thuộc biên chế Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39, thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích hạng nặng Su-27 ở mặt trận phía đông vào trưa 8/12. Lực lượng này không cung cấp chi tiết, thêm rằng "đang làm rõ tình hình".

Các nguồn tin Nga cùng ngày nói rằng một tiêm kích Su-27 Ukraine bị bắn hạ tại tỉnh Kharkov. Một số nhà bình luận Ukraine cũng ám chỉ rằng máy bay đã trúng tên lửa, nhưng không rõ bên khai hỏa.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến tiêm kích Su-27 Ukraine trong bản tin cập nhật chiến sự hôm 8/12.

Trung tá Yevhenii Vitaliiovych Ivanov trong bức ảnh đăng ngày 8/12. Ảnh: Không quân Ukraine

Lữ đoàn 39 Ukraine cho biết Ivanov là sĩ quan giàu kinh nghiệm, nhập ngũ từ năm 1995. "Xuất thân từ tỉnh Kharkov, Ivanov từ nhỏ mơ ước trở thành phi công, đã phấn đấu từ học viên trẻ tại Đại học Hàng không Dân sự Quốc gia Kharkov trở thành phi công xuất sắc", thông báo của đơn vị này có đoạn.

Lữ đoàn 39 thêm rằng trung tá Ivanov đã thực hiện hơn 200 nhiệm vụ chiến đấu bằng tiêm kích Su-27 trên nhiều mặt trận, phá hủy mục tiêu trên mặt đất và trên không, tham gia nhiều chiến dịch đường không phức tạp. Phi công này đã được trao tặng một số huân chương, trong đó có Huân chương Dũng cảm hạng hai và ba.

"Trung tá Ivanov đã thực hiện chuyến bay cuối cùng theo cách đã làm trong suốt cuộc đời, bình tĩnh, tự tin và tận tâm thực hiện nhiệm vụ đến cùng", đơn vị này cho hay, song không nêu nguyên nhân cụ thể khiến Ivanov thiệt mạng.

Phi cơ thuộc Lữ đoàn 39 Ukraine thường xuyên triển khai để nhắm mục tiêu vào lưới phòng không Nga bằng tên lửa diệt radar hoặc bom dẫn đường. Lực lượng này còn tham gia nhiệm vụ phòng không và yểm trợ phi cơ đồng đội.

Đây là tổn thất thứ hai về phi công với Lữ đoàn 39 Ukraine được công bố trong năm 2025, sau vụ quân nhân Oleksandr Borovyk thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 9. Trước đó 5 tháng, một tiêm kích khác bị rơi khi đang đối phó cuộc tập kích hiệp đồng tầm xa của Nga, phi công phóng ghế thoát hiểm thành công.

Tiêm kích Su-27 Ukraine chuẩn bị cất cánh từ Bacau, Romania năm 2022. Ảnh: Không quân Romania

Su-27 là tiêm kích hạng nặng được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, cạnh tranh trực tiếp với các chiến đấu cơ hạng nặng của Mỹ như F-14 và F-15.

Không quân Ukraine sở hữu tổng cộng 70 máy bay Su-27 các loại, đều kế thừa sau khi Liên Xô tan rã. Tính đến đầu năm 2019, lực lượng này có khoảng 34 chiếc trong biên chế. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, cho biết Ukraine đã mất ít nhất 18 máy bay Su-27 kể từ đầu xung đột.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Miltarnyi, Defence Blog)