Trung Quốc nói Vũ Hán sửa số liệu là 'bình thường'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chưa từng che đậy về Covid-19 và việc Vũ Hán sửa số người chết là "điều bình thường" trên thế giới.

Tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi về việc Vũ Hán sửa số liệu ca nhiễm và tử vong do nCoV.

Ông cho rằng việc Vũ Hán điều chỉnh số liệu là kết quả của việc rà soát thống kê, để đảm bảo tính chính xác và điều này là bình thường trên thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại Bắc Kinh ngày 8/4. Ảnh: AFP.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, hôm nay họp báo công bố sửa lại số người chết vì nCoV từ 2.579 lên 3.869, tăng thêm 1.290 trường hợp, tương đương 50%, so với báo cáo trước đó.

Số ca nhiễm cũng được điều chỉnh, tăng từ 50.008 lên 50.333, tăng thêm 325 trường hợp. Với số liệu mới được sửa đổi, Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 82.692 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong do nCoV.

Ông Lập khẳng định Trung Quốc chưa từng che đậy về sự bùng phát của Covid-19 và chính phủ hoàn toàn không cho phép điều này.

Cơ quan y tế Vũ Hán nêu 4 lý do cho sự sửa đổi số liệu này, gồm những ca tử vong tại nhà không được báo cáo do khả năng điều trị không đủ trong giai đoạn đầu dịch bệnh; báo cáo muộn, nhầm lẫn hoặc không báo cáo từ một số bệnh viện bị quá tải; hỗn hợp các tổ chức y tế, bao gồm những tổ chức do doanh nghiệp tư nhân vận hành, hoặc nhiều bệnh viện dã chiến, không báo cáo kịp thời các ca tử vong; và không được đăng ký chứng tử.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng từng nhiều lần sửa số liệu ca nhiễm và tử vong do nCoV với lý do nhầm lẫn và thay đổi cách tính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tỏ ý nghi ngờ số liệu Covid-19 ở Trung Quốc thấp hơn thực tế. Ông chủ Nhà Trắng mới đây cho biết chính quyền của ông đang xem xét kỹ lưỡng giả thuyết nCoV "lọt" ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Catalonia, một trong những vùng dịch lớn của Tây Ban Nha, cũng sửa số người chết lên hơn 7.000, tăng hơn 3.000 ca so với báo cáo trước đó, sau khi tính cả số ca tử vong tại nhà, gồm những người chưa được làm xét nghiệm nCoV song có biểu hiện nhiễm virus. New York hôm 14/4 cũng thêm gần 4.000 ca tử vong, đưa số người chết ở bang này vì nCoV vượt 10.000 sau khi thống kê cả những người nghi nhiễm nhưng chưa có kết quả xét nghiệm dương tính trong giai đoạn 11/3-13/4.

Số liệu Covid-19 của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Italy, Tây Ban Nha, Brazil và Indonesia, cũng được cho rằng có thể cao hơn báo cáo do thiếu xét nghiệm diện rộng và hệ thống y tế quá tải.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)