Trung Quốc góp thêm 30 triệu USD cho WHO

Trung Quốc cho biết đóng góp thêm 30 triệu USD cho WHO nhằm hỗ trợ chống Covid-19 ở các nước đang phát triển.

"Trung Quốc quyết định góp thêm 30 triệu USD tiền mặt cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ nỗ lực chống Covid-19 toàn cầu, đặc biệt là cải thiện hệ thống y tế tại những nước đang phát triển. Vào thời điểm then chốt này, hỗ trợ WHO chính là ủng hộ chủ nghĩa đa phương và đoàn kết toàn cầu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.

Quan chức Trung Quốc cho biết đây là lần thứ hai nước này góp ngân sách cho WHO trong hơn một tháng qua, với tổng số tiền khoảng 50 triệu USD. "Chúng tôi từng góp 20 triệu USD cho WHO hôm 11/3", bà Oánh cho biết thêm.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh họp báo tại Bắc Kinh tháng 9/2019. Ảnh: Xinhua.

Bắc Kinh trước đó bày tỏ "cực kỳ lo ngại" về quyết định cắt ngân sách WHO của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi Washington thực hiện nghĩa vụ với tổ chức này. "Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của WHO và gây xói mòn hợp tác quốc tế chống lại dịch bệnh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng phản đối hành động cắt ngân sách cho WHO, cho rằng cộng đồng quốc tế cần hợp tác để ngăn chặn hậu quả của Covid-19.

Trump trước đó cho biết Washington cấp ngân sách 400-500 triệu USD mỗi năm cho WHO, trong khi Bắc Kinh "chỉ đóng góp gần 40 triệu USD", cáo buộc tổ chức này nhận tiền tài trợ lớn từ Mỹ nhưng "thiên vị Trung Quốc" và cho rằng Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus "chính trị hóa nCoV".

Jack Chow, đại sứ Mỹ về ứng phó HIV/AIDS toàn cầu dưới thời tổng thống George W. Bush, cảnh báo việc Mỹ cắt đóng góp cho WHO sẽ làm ảnh hưởng của Trung Quốc tiếp tục được mở rộng trong tổ chức.

Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019, khiến hơn 2,6 triệu người nhiễm và hơn 184.000 người tử vong.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 10 ca nhiễm nCoV và không có thêm ca tử vong nào, nâng tổng số lên 82.798 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong. Trung Quốc được cho là đã kiểm soát tốt đại dịch và dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Vũ Anh (Theo Reuters)