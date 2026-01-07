Trung Quốc chỉ trích Mỹ ép Venezuela giao nộp dầu

Trung Quốc chỉ trích thông báo của Tổng thống Trump về việc Venezuela sẽ giao nộp hàng chục triệu thùng dầu cho Mỹ, gọi đây là hành vi "bắt nạt".

"Venezuela là quốc gia có chủ quyền và được hưởng chủ quyền toàn vẹn, vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên cũng như tất cả hoạt động kinh tế trong lãnh thổ của mình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo ngày 7/1.

Bà Mao cáo buộc Mỹ đã "trắng trợn sử dụng vũ lực chống lại Venezuela và yêu cầu Venezuela phải từ bỏ nguồn tài nguyên dầu mỏ của mình theo chính sách 'Nước Mỹ trên hết'".

Tuyên bố được Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Venezuela sẽ giao nộp cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thuộc diện trừng phạt để bán theo giá thị trường, nhưng không nêu khung thời gian cụ thể. Ông nói thêm số tiền thu được sẽ do ông kiểm soát trên tư cách Tổng thống Mỹ "để đảm bảo chúng được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".

"Đây là hành vi bắt nạt điển hình, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela và gây tổn hại nặng nề đến quyền của người dân Venezuela", bà Mao nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại buổi họp báo hồi tháng 2/2024 ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về kế hoạch chuyển giao dầu cho Mỹ.

Ông Trump trước đó nói muốn Tổng thống lâm thời Venezuela cho phép Mỹ và các công ty tiếp cận hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. ABC News dẫn ba nguồn tin am hiểu kế hoạch nói rằng phía Mỹ yêu cầu Venezuela phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ về sản xuất dầu mỏ và ưu tiên nước này khi bán dầu thô. Mỹ yêu cầu Venezuela loại bỏ các công ty Cuba, Iran, Nga và Trung Quốc khỏi hoạt động trong ngành dầu khí, đồng thời cắt quan hệ kinh tế với các quốc gia này.

Venezuela có khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, chiếm khoảng 17% trữ lượng dầu thế giới, song sản lượng khai thác chỉ chiếm 1%. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt từ Mỹ và nhiều thập kỷ quản lý không tốt, song một phần đến từ đặc tính của dầu mỏ Venezuela vốn khó tinh chế và đòi hỏi chi phí lớn.

Dầu thô Venezuela chiếm khoảng 4% tổng kim ngạch nhập khẩu dầu của Trung Quốc và Bắc Kinh là khách hàng mua dầu lớn nhất của Caracas. Tuy nhiên, Venezuela đang tồn hàng triệu thùng dầu trên tàu và các bể chứa, không thể chuyển ra nước ngoài do lệnh cấm xuất khẩu mà Mỹ áp đặt từ giữa tháng 12/2025.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP, CNN)