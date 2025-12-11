Trùng hợp thú vị của hai nữ VĐV mở hàng HC vàng cho Việt Nam

Cùng tên, tuổi rồi quê quán, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là những người đem về HC vàng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, những VĐV mở hàng HC vàng cho Việt Nam cũng là hai cô gái, Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo nội dung đồng đội 60 phút cờ ốc (kỳ này đổi thành cờ makruk). Lần này, đến lượt hai cô gái cùng tên Hương, cùng quê và tuổi tác, lập nên kỳ tích với kết quả 2 phút 06,486 giây tại nội dung thuyền đôi nữ 500m.

Diệp Thị Hương (trái) và Nguyễn Thị Hương sau khi giành HC vàng canoeing thuyền đôi nữ 500m tại tỉnh Rayong, Thái Lan chiều 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Hương không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam, khi là một trong 16 VĐV của đoàn dự Olympic Paris 2024. Cô cũng là tay chèo giàu thành tích nhất của Việt Nam trong lịch sử SEA Games, với 9 HC vàng, tính cả chiến tích hôm 10/12 cùng Diệp Hương ở nội dung thuyền đôi nữ 500m. Cô gây chú ý ở SEA Games 31, khi giành trọn 3 HC vàng các nội dung đơn nữ.

Diệp Hương cũng đã giành 6 HC vàng SEA Games, tất cả đều ở những nội dung đôi hoặc đồng đội cùng Nguyễn Hương, dù ở canoeing hay đua thuyền truyền thống. Ngoài ra, Diệp Hương còn giành HC vàng châu Á năm ngoái, nội dung thuyền đơn nữ 500m, điều mà Nguyễn Hương cũng chưa làm được.

Nguyễn Hương và Diệp Hương cùng sinh năm 2001 tại Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), tỉnh đi đầu trong phong trào đua thuyền canoeing. Một người hiểu rõ nhất tài năng của hai cô gái "song Hương", là đàn chị Trương Thị Phương, cũng là một VĐV Vĩnh Phúc. Tay chèo 26 tuổi đã giành 6 HC vàng SEA Games, trong đó ba nội dung đơn giống Nguyễn Hương.

Chia sẻ với VnExpress, Trương Thị Phương nói rằng cô đã chứng kiến hai người em tập đua thuyền từ những ngày đầu, và rất tự hào vì những gì hậu bối đã đạt được. "Kỷ niệm đáng nhớ với hai em Hương nhiều không kể xiết", Phương nói. "Tôi đã chứng kiến hai em tập những buổi đầu tiên, từ những động tác giữ thăng bằng. Và giờ đây, hai em đã trở thành niềm tự hào đua thuyền Việt Nam".

Phương nhận xét "song Hương" có nhiều điểm tương đồng về phong cách thi đấu. Hai tay chèo 24 tuổi cùng có sức bền, tốc độ rất tốt, lại có tinh thần cố gắng, biết lắng nghe những điểm mạnh, điểm yếu của nhau.

Canoeing là môn quen thuộc tại Olympic, có mặt trong các chương trình Thế vận hội liên tiếp từ năm 1936. Phương bình luận rằng nội dung đôi nữ 500m cần cả sức mạnh lẫn tốc độ. "Nó không dài như cự ly 1.000m thiên về sức bền, hay 200m thiên về tốc độ", cô nói thêm. "Nội dung đôi nữ 500m cần cả hai phối hợp nhịp nhàng và hiểu nhau, chứ không như nội dung đơn tự làm chủ mọi việc".

Về độ ăn ý, "song Hương" không có đối thủ trong khu vực. Hai VĐV này đã tập cùng nhau nhiều năm, từ những bài tập cơ bản như bơi, chèo và giữ thăng bằng thuyền trên mặt nước.

Hai VĐV này cũng gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, do Vĩnh Phúc chậm trễ trong chi thưởng và hỗ trợ dinh dưỡng. Nguyễn Thị Hương đã phải xin nghỉ tập, cuối cùng được liên đoàn đua thuyền Việt Nam tiếp nhận. Dù vậy, hai VĐV vẫn tìm cách duy trì phong độ để đoạt HC vàng đầu tiên cho Việt Nam.

"Song Hương" sẽ tiếp tục thi đấu thêm nhiều nội dung trong những ngày tới, để kỳ vọng nâng cao thành tích cho canoeing Việt Nam tại SEA Games.

Xuân Bình