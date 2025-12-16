Trung Cường mang theo ảnh gia đình để giành HC vàng SEA Games

Nội dung 3.000 m vượt chướng ngại nam có 6 VĐV tranh tài, trong đó Việt Nam có Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long cùng quê Hà Tĩnh.
Trung Cường đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung này, khi về nhất kỳ đại hội tại Campuchia năm 2023 với 8 phút 51 giây 99.
3000 m chạy vượt chướng ngại vật là nội dung khó trong môn điền kinh, khi VĐV phải hoàn thành 7 vòng rưỡi sân mỗi vòng 400 mét, trên đường chạy có các rào cứng và hố nước đặt cố định. Mỗi vòng có 4 rào và một hố nước, tổng cộng 28 rào và 7 lần vượt hố nước trong cả cự ly.
Nội dung này đòi hỏi sức bền, tốc độ, kỹ thuật vượt rào và khả năng xử lý nhịp chạy linh hoạt, khi VĐV vừa phải duy trì thể lực đường dài vừa vượt chướng ngại vật chính xác để tránh mất đà và hạn chế chấn thương.
Nhưng Trung Cường thể hiện đẳng cấp vượt trội khi vượt qua các chướng ngại một cách đơn giản và nhẹ nhàng...
... để về đích đầu tiên với thành tích 8 phút 55 giây 32, bảo vệ thành công HC vàng SEA Games.
VĐV Indonesia Sukarya Pandu đoạt HC bạc với thông số 8 phút 57 giây 13. Chân chạy Philippines Gobotia Junel nhận HC đồng với 8 phút 58 giây 34.
Còn Lê Tiến Long về thứ tư, sau 8 phút 59 giây 50.
Trung Cường xúc động khi kể về bố mẹ. Video: Đức Đồng
Gia đình Trung Cường ở Hà Tĩnh, không có điều kiện sang Thái Lan để cổ vũ anh thi đấu. Nên dù có chút chạnh lòng, anh chấp nhận thực tế và chọn cách mang theo ảnh bố mẹ, vợ con trong ống tay để tạo thêm động lực cho bản thân trên đường đua.
"Bố mẹ tôi làm nông, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mẹ tôi còn bị bạo bệnh, nên gia đình không có điều kiện dư giả. Cả nhà đều rất muốn tôi chiến thắng để làm động lực cố gắng cho gia đình, và tôi mừng vì đã thực hiện được lời hứa ấy", anh nói với giọng xúc động khi trả lời VnExpress sau cuộc đua.
Trung Cường tâm sự rằng từ lúc thi đấu điền kinh chuyên nghiệp, anh mới có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Nhưng do đã lập gia đình, chân chạy này cũng phải lo toan cho tổ ấm của bản thân.
"Tôi luôn dành tình yêu cho gia đình nội ngoại hai bên. Tết này tôi sẽ ăn Tết bên nhà vợ, cứ mỗi năm chúng tôi luân phiên như thế", nhà vô địch SEA Games chia sẻ thêm.
Chiều nay 16/12, Trung Cường sẽ tranh tài nội dung 10.000 m.
Phần thi 3000m vượt chướng ngại vật của Trung Cường chiều 15/12.
Đức Đồng