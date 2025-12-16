Trung Cường mang theo ảnh gia đình để giành HC vàng SEA Games

Nội dung 3.000 m vượt chướng ngại nam có 6 VĐV tranh tài, trong đó Việt Nam có Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long cùng quê Hà Tĩnh.

Trung Cường đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung này, khi về nhất kỳ đại hội tại Campuchia năm 2023 với 8 phút 51 giây 99.