Trưng bày hiện vật về hành trình 80 năm phát triển khoa học, công nghệ

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC.

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hàng chục hiện vật được trưng bày tại Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, ngành bưu chính, viễn thông trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.