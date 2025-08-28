Trưng bày hiện vật về hành trình 80 năm phát triển khoa học, công nghệ

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC.
Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hàng chục hiện vật được trưng bày tại Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, ngành bưu chính, viễn thông trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trong ảnh là súng Bazooka do kỹ sư Trần Đại Nghĩa cải tiến. Tháng 11/1946, ông và cộng sự bắt tay nghiên cứu chế tạo đạn dựa theo mẫu Bazoka (Mỹ), với mức đâm xuyên đạt độ sâu 75 cm trên tường gạch, tương đương đạn Bazoka của Mỹ.
Súng SKZ do kỹ sư Trần Đại Nghĩa cải tiến - hiện vật tiêu biểu giai đoạn 1945-1954, khắc họa tinh thần tự lực của thời kỳ kháng chiến và kiến quốc.
Sau đạn Bazoka, những năm 1948-1949, ông Trần Đại Nghĩa và đồng nghiệp trong Cục Quân giới bắt đầu nghiên cứu và chế tạo loại súng có sức công phá mạnh. Súng không giật SKZ là loại súng hạng nặng có trọng lượng 20 kg, đầu đạn lõm, dùng để bắn vào những pháo đài kiên cố của địch, đầu đạn xuyên thủng bê tông dày. SKZ Việt Nam xuất trận lần đầu trong trận Phố Lu, đánh phá nhiều lô cốt địch. Năm 1950, tại chiến trường Nam Trung Bộ, trong một đêm, với loại súng không giật này đã giúp quân đội đã loại bỏ 5 đồn giặc.
Máy điện báo Huygo dùng để truyền những mệnh lệnh cách mạng và những mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến 12/1946. Máy nặng 100 kg, cao 90 cm, rộng 80 cm.
Tổng đài từ thạch 5 số do Cơ xưởng Bưu điện Trung ương sản xuất năm 1956 là một trong những hiện vật tiêu biểu thời kỳ 1954-1975, giai đoạn cả nước tập trung cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ năm 1975 đến 1986, khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng và hàn gắn, các hiện vật phản ánh bước đi đầu tiên trong hợp tác quốc tế và nghiên cứu hiện đại.
Trong ảnh là mô hình thu nhỏ của công trình Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen 1, do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 16/7/1980, nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật, thương mại giữa Việt Nam - Liên Xô.
Không gian của giai đoạn 1986-2025 là điểm nhấn lớn nhất của Triển lãm, gồm ba phân khu: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, minh chứng cho sức sáng tạo của người Việt thời kỳ hội nhập.
Trong hình là mô hình tổ máy biến áp điện lực 500 KV, công suất 3x300 MVA - sản phẩm đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy biến áp công suất lớn, vốn trước đây phải nhập khẩu.
Mô hình ba mẫu radar gồm radar cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần BR12, radar 3D phòng không cấp chiến thuật và radar cảnh giới biển tầm trung, do Viettel nghiên cứu, phát triển.
Mô hình Lò phản ứng hạt nhân.
Mô hình đập Trụ đỡ cụm công trình "Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan" của GS Trương Đình Dụ và PGS Trần Đình Hòa, được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2010.
Mô hình tên lửa đẩy, đưa vệ tinh Vinasat-2 lên quỹ đạo năm 2012.
Mô hình cột Dự án đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 (phải) và Tổng đài kỹ thuật số VTC Tổng đài do Công ty VTC nghiên cứu lắp ráp (trái).
Trọng Đạt - Quỳnh Trần