Trưng bày chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nổi bật là máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Máy bay được di chuyển từ Bảo tàng Hàng không bằng đường bộ vào ngày 14/8.

Theo tài liệu lịch sử, năm 1957, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 5 chiếc IL-14. Đặc biệt, chiếc VN-C482 chuyên chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo đi công tác, hội nghị và nhiều chuyến đi đối ngoại quan trọng.

Đây cũng là chiếc IL-14 đầu tiên biên chế vào Trung đoàn Không quân vận tải 919, đơn vị tiền thân của Đoàn Bay 919 - lực lượng nòng cốt của Hàng không Việt Nam ngày nay. Vì vậy, VN-C482 không chỉ là một hiện vật hàng không mà còn là biểu tượng lịch sử và bước khởi đầu của ngành hàng không dân dụng.