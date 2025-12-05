Trục vớt hàng chục tàu bị lũ nhấn chìm ở Lâm Đồng

Từ sáng, người dân cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội tiến hành trục vớt các tàu chìm mắc cạn ở lòng sông. Hiện một số tàu trôi ra biển chìm chưa được tiến hành trục vớt.

Người dân cho biết đã được thông báo trước hồ thủy lợi xả tràn nhưng không ngờ lưu lượng nước về lớn, khiến hàng chục tàu cá bị đứt neo trôi dạt tự do.