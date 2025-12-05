Trục vớt hàng chục tàu bị lũ nhấn chìm ở Lâm Đồng

Ngày 5/12, hai bên sông Phước Thể gần cửa biển Liên Hương thuộc xã Liên Hương ngổn ngang hàng chục tàu cá bị nước lũ đánh chìm, gây hư hỏng.
Hôm qua, hồ thủy lợi Lòng Sông xả tràn với lưu lượng hơn 1.200 m3/s xuống hạ lưu khiến sông Phước Thể chảy xiết, cuối trôi nhiều tàu thuyền, nhấn chìm hàng trăm nhà dân và hoa màu ở xã Liên Hương.
Ngày 5/12, hai bên sông Phước Thể gần cửa biển Liên Hương thuộc xã Liên Hương ngổn ngang hàng chục tàu cá bị nước lũ đánh chìm, gây hư hỏng.
Hôm qua, hồ thủy lợi Lòng Sông xả tràn với lưu lượng hơn 1.200 m3/s xuống hạ lưu khiến sông Phước Thể chảy xiết, cuối trôi nhiều tàu thuyền, nhấn chìm hàng trăm nhà dân và hoa màu ở xã Liên Hương.
Từ sáng, người dân cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội tiến hành trục vớt các tàu chìm mắc cạn ở lòng sông. Hiện một số tàu trôi ra biển chìm chưa được tiến hành trục vớt.
Người dân cho biết đã được thông báo trước hồ thủy lợi xả tràn nhưng không ngờ lưu lượng nước về lớn, khiến hàng chục tàu cá bị đứt neo trôi dạt tự do.
Từ sáng, người dân cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội tiến hành trục vớt các tàu chìm mắc cạn ở lòng sông. Hiện một số tàu trôi ra biển chìm chưa được tiến hành trục vớt.
Người dân cho biết đã được thông báo trước hồ thủy lợi xả tràn nhưng không ngờ lưu lượng nước về lớn, khiến hàng chục tàu cá bị đứt neo trôi dạt tự do.
Hàng chục chiến sĩ biên phòng tỉnh Lâm Đồng tham gia trục vớt, sửa chữa các tàu cá hư hỏng. Trước đó, lực lượng này đã di dời nhiều người cũng như tài sản đến nơi an toàn.
Hàng chục chiến sĩ biên phòng tỉnh Lâm Đồng tham gia trục vớt, sửa chữa các tàu cá hư hỏng. Trước đó, lực lượng này đã di dời nhiều người cũng như tài sản đến nơi an toàn.
Một tàu cá bị đánh chìm lật nghiêng mắc cạn ở lòng sông. Chủ nhân và nhiều người làm thuê đang tìm cách lật lại tàu để sửa chữa. "Tôi mới đi đánh bắt về, mặc dù neo đậu buộc chặt rồi nhưng dòng nước về mạnh quá, không kịp trở tay", anh Chín, 56 tuổi nói.
Một tàu cá bị đánh chìm lật nghiêng mắc cạn ở lòng sông. Chủ nhân và nhiều người làm thuê đang tìm cách lật lại tàu để sửa chữa. "Tôi mới đi đánh bắt về, mặc dù neo đậu buộc chặt rồi nhưng dòng nước về mạnh quá, không kịp trở tay", anh Chín, 56 tuổi nói.
Nhiều xác tàu hư hỏng nằm chồng lên nhau cùng với thuyền thúng của ngư dân. Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn nhất 20 năm qua.
Theo UBND xã Liên Hương, toàn xã có hơn 24 tàu chìm, 30 tàu đứt neo trôi ra biển và nhiều tàu va đập hư hỏng.
Nhiều xác tàu hư hỏng nằm chồng lên nhau cùng với thuyền thúng của ngư dân. Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn nhất 20 năm qua.
Theo UBND xã Liên Hương, toàn xã có hơn 24 tàu chìm, 30 tàu đứt neo trôi ra biển và nhiều tàu va đập hư hỏng.
Ngư dân thẫn thờ nhìn đống tài sản của mình hư hỏng nặng sau trận lũ vừa qua. ''Toàn bộ ghe tàu, kể cả máy móc sau trận lũ hư hỏng hết rồi. Không còn gì nữa'', chị Xuân, một chủ ghe cho biết.
Ngư dân thẫn thờ nhìn đống tài sản của mình hư hỏng nặng sau trận lũ vừa qua. ''Toàn bộ ghe tàu, kể cả máy móc sau trận lũ hư hỏng hết rồi. Không còn gì nữa'', chị Xuân, một chủ ghe cho biết.
Ngư dân cùng dọn dẹp, sửa chữa tàu cá bị va đập hư hỏng trên sông Phước Thể.
Ngư dân cùng dọn dẹp, sửa chữa tàu cá bị va đập hư hỏng trên sông Phước Thể.
Lũ lụt còn tàn phá nhiều lán trại của ngư dân ở cửa biển Liên Hương.
Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, nước chảy mạnh từ thượng nguồn xuống, trong khi lòng sông ở cửa biển hẹp nên làm đứt neo và chìm tàu cá rất nhanh, thậm chí nhiều tàu neo nhiều dây thừng nhưng vẫn bị đứt, trôi dạt ra cửa biển.
Lũ lụt còn tàn phá nhiều lán trại của ngư dân ở cửa biển Liên Hương.
Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, nước chảy mạnh từ thượng nguồn xuống, trong khi lòng sông ở cửa biển hẹp nên làm đứt neo và chìm tàu cá rất nhanh, thậm chí nhiều tàu neo nhiều dây thừng nhưng vẫn bị đứt, trôi dạt ra cửa biển.
Phước Tuấn - Việt Quốc
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.