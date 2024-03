Thái LanĐội trưởng Theerathon rời sân bằng cáng, sau nỗ lực cứu thua bất thành trước Hàn Quốc ở bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thái Lan gây sốc khi cầm hoà Hàn Quốc ngay trên sân đối phương cách đây năm ngày. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của Thái Lan trước Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Trên sân nhà Seoul World Cup tối 21/3, Hàn Quốc kiểm soát bóng 79%, dứt điểm tới 25 cú, với tám trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn, nhờ công Son ở phút 41. Trong khi đó, từ sáu cú sút, trong đó có hai trúng đích, Thái Lan gỡ hòa 1-1 ở phút 61 nhờ công tiền đạo vào sân thay người Suphanat Mueanta.

Lần thứ hai liên tiếp phải chia điểm với các đối thủ Đông Nam Á, Hàn Quốc vẫn đang chắc ngôi đầu bảng C vòng loại World Cup khu vực châu Á với bảy điểm. Do Trung Quốc hòa Singapore 2-2, trận hòa Hàn Quốc giúp Thái Lan tiếp tục đứng nhì bảng C với bốn điểm, bằng Trung Quốc nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2). Vì vậy, Thái Lan đang nắm lợi thế trong cuộc đua với Trung Quốc giành vé vào vòng loại ba World Cup 2026.

Theo thông tin từ báo Matichon (Thái Lan), vé xem trận đấu tại sân Rajamangala ngày 26/3 được bán sạch dù giá chợ đen tăng 10 lần so với giá gốc. Đó là hiệu ứng sau cú sốc ở lượt đi trên đất Hàn Quốc, giúp Thái Lan thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Bên phía Hàn Quốc, dù không thắng, HLV trưởng Hwang Sun-hong khẳng định các cầu thủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết 100%, sau mâu thuẫn nội bộ từ vụ xô xát giữa Son Heung-min và Lee Kang-in.

Vy Anh