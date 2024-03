Thái Lan thua đậm Hàn Quốc trên sân nhà

Thái LanCánh cửa đi tiếp hẹp lại với Thái Lan, khi chủ nhà thua Hàn Quốc 0-3 ở bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trận hòa trên đất Hàn Quốc cách đây năm ngày tiếp thêm sự tự tin cho Thái Lan trong cuộc tái đấu tại Rajamangala. Chủ nhà chọn cách đá sòng phẳng với đối thủ mạnh, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp khiến Thái Lan không thể một lần nữa tạo bất ngờ. Hàn Quốc lần đầu thắng trong 90 phút sau bảy trận, trong đó điểm nhấn là bàn thứ hai khi Lee Kang-in kiến tạo cho Son Heung-min lập công. Hai ngôi sao Hàn Quốc, những người từng xô xát ở Asian Cup đầu năm, cho thấy họ không còn chút mâu thuẫn nào khi ôm nhau mừng bàn thắng.

Son (đỏ) đi bóng và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 trên sân Rajamangala. Ảnh: FAT

Trong khi Thái Lan giữ nguyên bộ khung từng cầm hòa Hàn Quốc tại Seoul, đội khách thay nhiều vị trí trong đội hình xuất phát khi Lee Kang-in trở lại, chơi cùng Son và tiền đạo cắm Cho Gue-sung trên hàng công. Cũng giống lượt đi, Thái Lan có cơ hội trước. Ngay phút thứ hai, Supachok Sarachat có cơ hội dứt điểm trong thế trống trải bên cánh trái, nhưng lại đưa bóng vọt xà.

Kịch bản trận đấu tại Seoul lặp lại khi Hàn Quốc sớm lấy lại thế trận. Sáu phút sau cơ hội đầu tiên của Son, đội khách mở tỷ số. Phút 19, tiền đạo Cho Gue-sung thoát xuống phá bẫy việt vị, lừa qua thủ môn Khammai rồi dứt điểm nhẹ đánh lừa hậu vệ Thái Lan. Đội trưởng Theerathon Bunmathan lao về phá bóng bất thành, trước khi Lee Jae-sung có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống. Thái Lan thiệt đơn thiệt kép, bởi sau nỗ lực cứu thua, Theerathon chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Theerathon (trái) chấn thương nặng sau nỗ lực cứu bóng ở bàn thua đầu tiên của Thái Lan. Ảnh: FAT

Trưởng đoàn Madam Pang cùng các cầu thủ đi chùa cầu may trước trận, nhưng mọi thứ trên sân lại không như ý của người Thái. Họ mất tới hai người trong hiệp một vì chấn thương. Sau Theerathon, tiền vệ Peeradol cũng phải rời sân vì vấn đề cổ chân. Đội hình xáo trộn bất đắc dĩ nhưng chủ nhà vẫn vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp. Các học trò Masatada Ishii bỏ lỡ hai cơ hội, từ cú sút của Supachok và pha đánh đầu của Pansa Hemviboon.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc chủ động chơi chậm nhằm giảm hưng phấn của chủ nhà và đó là thời điểm đẳng cấp lên tiếng. Phút 54, cách biệt được nhân đôi với pha lập công của Son Heung-min. Ngôi sao Tottenham nhận bóng từ Lee Kang-in, đảo chân vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi sút căng từ góc hẹp. Bóng đi qua hai chân thủ môn Khammai, bay vào lưới. Chính Lee Kang-in là cầu thủ đầu tiên chạy đến ôm chia vui với Son.

Bàn thắng của Son khiến trận đấu sớm an bài. Hàn Quốc dễ đá nhưng không quá mặn mà tấn công, còn Thái Lan lực bất tòng tâm. Hai đội đều rút hầu hết các trụ cột ra nghỉ từ phút 75. Hàn Quốc có thêm một bàn ở phút 82, khi tiền vệ Park Jin-seop dứt điểm dễ dàng sau pha đánh đầu kiến tạo từ Kim Min-jae.

Trận thắng 3-0 giúp Hàn Quốc có 10 điểm sau bốn trận, gần như nắm chắc vé đi tiếp ở bảng C. Thái Lan gặp bất lợi lớn ở bảng đấu này với bốn điểm sau bốn trận, kém ba điểm so với Trung Quốc - đội thắng Singapore 4-1 ở lượt này. Trận Trung Quốc tiếp Thái Lan ngày 6/6 sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp thứ hai tại bảng C.

Vy Anh