SEA Games ngày 16/12: Điền kinh cán mốc 12 HC vàng, nhận 1 tỷ đồng

Thái LanĐiền kinh giành thêm bốn HC vàng, góp phần quan trọng giúp Việt Nam củng cố vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp SEA Games 33.

Ngày 16/12, điền kinh Việt Nam khép lại hành trình trọn vẹn tại SEA Games 33, khi hoàn thành chỉ tiêu 12 HC vàng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam.

Các chân chạy đều thi đấu đúng phong độ, giành liên tiếp 4 HC vàng chỉ trong khoảng một giờ. Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh về nhất với thành tích 10 phút 13 giây 75, giành tấm HC vàng thứ ba tại Đại hội năm nay. Chiến thắng này giúp cô cân bằng kỷ lục 15 HC vàng điền kinh của các huyền thoại Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines) tại SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh tại chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 33 trên sân Spachalasai, Bangkok, Thái Lan chiều 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tiếp đó là chiến thắng của Bùi Thị Kim Anh ở nội dung nhảy cao nữ với mức xà 1,86 m, rồi Trần Thị Loan ở nhảy xa nữ với thành tích 6,53 m.

Ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh Thái Lan và Philippines. Đích thân công chúa Thái Lan Sirivannavari trao HC vàng cho bộ tứ của Việt Nam.

Tiếc nuối duy nhất trong ngày của điền kinh là đội tiếp sức nam gồm Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh và Lê Ngọc Phúc chỉ giành HC bạc khi thua Thái Lan ở những mét cuối cùng.

Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu HC vàng, đội tuyển điền kinh còn đóng góp 12 HC bạc và 11 HC đồng, được thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Một nửa số HC vàng của Việt Nam hôm nay đến từ kick-boxing (2), rowing (1) và thể thao điện tử (1). Trong đó, Nguyễn Quang Huy đánh bại võ sĩ Thái Lan Chainarong Yawanophat 2-0 ở chung kết hạng 57kg nam, còn Hoàng Thị Thùy Giang áp đảo võ sĩ Myanmar ở hạng 50kg nữ.

Đội tuyển Liên Quân Mobile thi đấu vượt trội trước Lào, giành chiến thắng 4-0 trong trận chung kết. Đây là tấm HC vàng đầu tiên cho Esports Việt Nam tại SEA Games. Nội dung này còn được nhớ đến với sự cố VĐV Warasin (Tokyogurl) của Thái Lan bị phát hiện gian lận, dẫn đến việc bị chính nước chủ nhà truất quyền thi đấu.

Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam mừng HC vàng. Ảnh: Hữu Bình

HC vàng còn lại của Việt Nam đến từ bốn tay chèo Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh, ở nội dung rowing bốn nữ hạng nặng một mái chèo. Đội cán đích với thời gian 7 phút 58 giây 190, bỏ xa Thái Lan về nhì với 8 phút 03 giây 515.

Kết quả đáng chú ý khác trong ngày là tuyển futsal nữ thắng Philippines 1-0 để giành quyền vào chung kết, gặp Indonesia - đội hạ chủ nhà Thái Lan sau loạt luân lưu.

Tính đến hết ngày 16/12, trên bảng tổng sắp huy chương, Thái Lan vẫn dẫn đầu với 160 HC vàng, Indonesia đứng thứ hai với 62 HC vàng, còn Việt Nam xếp thứ ba được 48 HC vàng.

Quang Dũng - Hiếu Lương - Đức Đồng